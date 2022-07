Székelyföldet is elérte a kánikula, érdemes megfogadni néhány tanácsot

Harminc fok fölé kúszott a hőmérő higanyszála csütörtökön Székelyföldön is, a kánikula java azonban még csak ezután érkezik: hétvégén akár negyven fok is lehet helyenként, ami azt jelenti, hogy óvakodnunk kell a hőségtől. A hőhullám az életerős fiatal szervezetet is megviseli – a szakemberek szerint – nem is beszélve a gyerekekről, idősekről vagy a krónikus betegekről.

Péntektől vasárnapig az ország déli és nyugati megyéiben narancssárga jelzésű hőségriadó van érvényben, ami azt jelenti, hogy 37–39 Celsius-fok között alakul a hőmérséklet, néhol akár negyven fok is lehet. Bár enyhébben, de Székelyföldet is érinti a hőhullám, Maros megye nagy részén sárga fokú hőségriasztás lesz érvényben a hétvégén, de nem fognak fázni Hargita és Kovászna megyében sem. Ne tartózkodjunk a szabadban Míg néhányan örülnek az igazi strandidőnek, sokan megszenvedik azt, a krónikus betegekre és a kisgyerekekre különösen veszélyes a nagy meleg, de nem árt mindenkinek elővigyázatosnak lennie – mondja a Székelyhonnak Lorenzovici Anna háziorvos. Ő azt is tanácsolja, hogy Hirdetés

kisbabák, idősek, krónikus betegek ne tartózkodjanak napközben kint, inkább a reggeli vagy esti hűvösebb időszakban menjenek a szabadba.

„Ha mégis arra kényszerülnek, hogy ki kell menni, akkor legyen megfelelő folyadékmennyiség náluk, és ha a városban vannak, érdemes betérni hűsölni egy légkondicionált helyre, egy mosdóban hideg vízzel lemosni az arcot, csuklót, tarkót, hogy kicsit hűtsék magukat közben. Hirdetés A folyadékpótlást azonban nem lehet elégszer hangsúlyozni, mert időseknél a folyadékveszteség, az izzadás felboríthatja az egész elektrolit-, azaz vízháztartást, ami aztán elindíthat egy olyan lavinát, ami szívritmuszavart okoz, vagy szívblokkok jöhetnek létre a kálium- és nátriumarány felbomlása miatt. Ugyanakkor az UV-védelemről se feledkezzünk meg, a ruházatunk megfelelő legyen, kalapot ne hagyjuk otthon, fényvédő krémet használjunk” – sorolja a szakember. Érdemes ugyanakkor kánikula idején kerülni a zsúfoltságot és tartózkodni a fizikai megerőltetéstől, ugyanakkor jót tehet a gyümölcslé, a langyos tea fogyasztása, de ilyenkor érdemes joghurtot, gyümölcsöt és zöldséget fogyasztani.

Vannak tiltólistás termékek is kánikula idején: érdemes kerülni a nehéz, zsíros ételeket, az alkoholt, a túlzott mennyiségű koffeint és cukrot tartalmazó élelmiszereket.

„A koffein eleve vízhajtó, egyébként is sok folyadékot kell inni a kánikula idején, de ha még kávét is iszunk, és kihajtjuk magunkból a folyadékot, akkor ezt duplán kell pótolni. Az alkohol meg azért veszélyes, mert értágító hatása van. Amúgy is a melegben minden kitágul, s ha még erre ráteszünk egy lapáttal az alkohollal, az már megint gond lehet. De nem jó ilyenkor sokat enni sem, nagy zabálások után a keringésünk, a vér odatódul a gyomorba, megint leesik a vérnyomás, ami lavinát tud elindítani, és az idősek, a krónikus betegek szervezetét igénybe veszi.” Veszély lehet a napszúrás Az egyik veszélye a tűző napnak a napszúrás, amelyet – mint neve is mutatja – a tartós, hosszabb ideig történő, tűző napon tartózkodás váltja ki. Ilyenkor a levegő felmelegedése miatt pozitív hőmérleg alakul ki a szervezetben, amely káros folyamatokat indít el.

Napszúrás esetén arról van szó, hogy megsüti a fejedet a nap, ami több mindennel jár együtt: nagy folyadékveszteséggel, értágulással, s mindez okozhat nagyon erős fejfájást, hányingert, hányást. Kitágulnak az erek, pang a vér, lezuhan a vérnyomás, felborul minden

– magyarázza a marosvásárhelyi orvos. Hozzáteszi, semmivel sem másabb hatások ezek, mint amikor kánikulában kint ülünk sokat, de ha direktben a fejünket éri a nap, akkor hatványozódnak a tünetek. A napszúrástól a napszemüveg nem igazán véd, a kalap igen, de az is inkább fehér, világos színű legyen, s azzal sem ajánlott sokáig ülni a tűző napon. Ha mégis megtörténik, akkor hűteni kell a szervezetet – tanácsolja Lorencovici Anna –, árnyékba, hűvös helyre kell elvonulni,

a hideg vizes borogatás segíthet, és le kell feküdni, hogy ne zuhanjon le a vérnyomás, és pihenni kell. Maga a napszúrás 24 órán belül elmúlik, panaszokat csak addig okoz.

Ha az érintettek fájdalomcsillapítót szednek, rendezik folyadékháztartásukat, nem teszik ki magukat hő hatásának és borogatják a fejüket, de panaszaik 24 óra alatt nem múlnak el, már nem napszúrásról, hanem egyéb problémáról, például hőgutáról lehet szó. Utóbbi már sürgősségi állapotot jelent a hőkimerüléssel együtt, amelyek már azonnali kórházi kezelést igényelnek. Ennek oka, hogy míg a napszúrás reverzibilis folyamat, az általa okozott panaszok egyszerű kezelés hatására megszűnnek, addig a hőguta és a hőkimerülés magától nem múlik el. Ilyen esetben már infúziós kezelésre, a teljes test hűtésére van szükség, amire csak sürgősségi és intenzív osztályokon van lehetőség. Az ingadozás is kerülendő A krónikus betegek, kimondottan a szív- és érrendszeri betegségekben szenvedők, illetve a gyerekek és az idősek számára kimondottan veszélyes a kánikula – mutatott rá megkeresésünkre Soós Szabó Klára, a Hargita Megyei Háziorvosok Egyesületének elnöke is. Mint kifejtette, a gyerekek és az idősek esetében a hőszabályzó központ nem annyira hatékony, ezért a felhevülés, a testhőmérséklet megemelkedése gyakrabban előfordul, mert a szervezet nem tudja kellőképpen egyensúlyban tartani. Emellett a magas vérnyomás, a koszorúér betegségek és a lábszárvénás keringési elégtelenség esetében is felerősödhetnek a panaszok és a tünetek kánikula idején.

Nem szabad félvállról venni. Rendkívüli hőség érte el Romániát is, amely kitart egész hétvégén Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

A háziorvos szerint érdemes odafigyelni, hogy ne tegyük ki a szervezetünk túl nagy hőmérséklet-ingadozásnak, tehát a kinti nagy melegből nem jó belépni egy húsz fokra lehűtött helyiségbe, vagy kimelegedve jéghideg vizet inni a hűtőszekrényből, mert

a szervezetnek óriási sokkot jelent, hogy alkalmazkodjon egyik pillanatról a másikra a magas hőmérsékletről az alacsonyra vagy fordítva.

„Ez nagymértékben károsíthatja az immunrendszerünk, és a szív- és érrendszeri problémákkal küzdők esetében hirtelen szívleállást is okozhat. Emellett a cukorbetegeket is kedvezőtlenül érinti a nagyon meleg időjárás. Mivel nagyon érzékenyek, ez fel tudja borítani a cukorháztartást, amit a nem megfelelő ételvitel, azaz a kevés folyadék fogyasztása vagy a helytelen táplálkozás még tovább súlyosbíthat. Végső soron minden krónikus betegnek egy plusz kockázati tényező lehet a kánikula, ha nem figyel oda. A várandós nőkre is érvényes továbbá, hogy fokozottan oda kell figyelni az előírások betartására” – hangsúlyozta a szakember. Ne kockáztassunk Hozzátette: az érintettebb kategóriákra fokozottan, de egyébként mindenkire igaz, hogy a meleg időszakokban nagyon fontos a megfelelő folyadékbevitel, a huzamosabb ideig napon való tartózkodás elkerülése, vagy ha ez elkerülhetetlen, akkor védjük a fejünket sapkával, mert egy napszúrásnak súlyos következményei lehetnek. Az étkezésre is érdemes odafigyelni, kánikulában a könnyű fogásokat részesítsük előnyben, fogyasszunk minél több zöldséget és gyümölcsöt, illetve kerüljük a zsíros, erősen fűszeres ételeket. Utóbbiak feldolgozása, megemésztése plusz terhet ró a szervezetre, és minél több nyomásnak tesszük ki, annál nagyobb a kockázata egy rosszullétnek vagy valamilyen betegség kialakulásának.

Ez egyéni felelősség kérdése is. Vigyázzunk a saját egészségünkre, és fölöslegesen senki se kockáztassa a testi épségét vagy az életét