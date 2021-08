Szegény és hátrányos helyzetű gyerekek számára biztosítják az oktatást

Tanulás a Rozmaring Nappali Központban • Fotó: Marosvásárhelyi szociális igazgatóság

A nagycsaládokból, egyszülős, szervezetlen családokból, hátrányos anyagi helyzetben élő családokból származó gyerekek felkarolását vállalja a szociális igazgatóság, amely

a szeptemberi iskolakezdésig várja a hozzátartozókat, szülőket, nagyszülőket, gyámokat, hogy írassák be óvodás- vagy kisiskolás korú gyermekeiket a Rozmaring Nappali Központba.

Ahogy Andreia Moraru, a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság vezetője a Székelyhonnak elmondta, az a cél, hogy

azoknak veszélyeztetett kisgyerekeknek tegyék lehetővé a tanulást, az óvodába és iskolába járást, akiknél fennáll a veszély, hogy anyagi és pénzügyi forrásaik hiányában kimaradnak az oktatási rendszerből.

A szegénységből vagy mélyszegénységből csak a tanulás és a kitartó munka által lehet kilépni, ebben szeretnének segítséget nyújtani a programmal.

A program keretében a kicsiket kisbusz szállítja minden reggel a központba, illetve délután onnan haza. Napi kétszeres étkeztetést biztosítanak számukra, a tanítás mellett a szocializálódásukra is figyelmet fordítanak:

tanácsadásban, iskolai és szakmai orientációban is részesítik őket, amennyiben szükség tanfelszerelést is biztosítanak számukra, illetve ruha- és cipőadományt is.

Ugyanakkor, a Szülők és Gyermekek Tanácsadó és Támogató Központja révén tanácsadást, tájékoztatást és szülői oktatást nyújtanak a szülőknek is a családi kapcsolatokat érintő pszichoszociális nehézségek kezelésére – magyarázta Andreia Moraru.

Nagy az érdeklődés

A rendkívül alacsony jövedelmű családokból, nagycsaládokból, illetve egyszülős családokból származó gyermekek lehetnek a program kedvezményezettjei, mondta az igazgató.

Olyan gyerekeket várnak, akiknek egyik vagy mindkét szülője külföldön dolgozik, azokat, akiket egyedülálló szülő vagy rokonok, nagyszülők nevelnek, a súlyosan beteg vagy elhunyt szülők gyermekeit, a nem megfelelő körülmények között élő, vagy akár rögtönzött lakásban élő kicsiket, illetve olyanokat is, akiknél, a rizikó- és krízishelyzetben levő családoknál, fennáll a gyermekek intézménybe utalásának kockázata.

Ahogy érdeklődésünkre az igazgató elmondta, már 90 gyereket írattak be a központba, ahol a tanévnek megfelelő program szerint foglalkoznak velük, betartva a vakációs szünidőket is. Az idei tanévzáró után júliusban még vakációs programot, egyfajta Iskola másként tevékenységet is szerveztek számukra.

Iratkozni a Marosvásárhelyi Rozmaring Nappali Központ Ludas utca 29. szám alatti székhelyén lehet, hétfőtől péntekig, naponta 8–13 óra között.

Bővebb tájékoztatás a 0365-804 850-es telefonszámon, hétfőtől péntekig, naponta 8–13 óra között igényelhető.