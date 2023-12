Szebben pezsegnek a kovásznai források

A város védjegyeiként, jelképeiként is működő kovásznai borvízforrások közül az elmúlt időszakban már hármat sikerült felújíttatnia a város önkormányzatának. Harmadikként került sor az Elvira-forrásra, a munkálatot hétfőn vették át a kivitelezőtől.

Idén utolsóként a központban levő Elvira-forrás felújítására került a sor. Ez 2005-től létezik mai formájában, akkor a kivitelezés költségeit teljes egészében Gocz Elvira, a város kalandos életű és vílágjárt, jótékonyságban is jeleskedő híres szülöttje állta, aki most is 1000 euróval támogatta a városházát a munkálatok költségeinek fedezésében.