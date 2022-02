Százszázalékos táppénz jár a Covid-betegszabadságokra

A koronavírus által okozott nagyszámú megbetegedés miatt az utóbbi időben nagyon megnőtt Hargita megyében a Covid-betegszabadságok száma. Múlt héten, az új járványügyi intézkedések érvénybe lépésekor megváltoztak az ilyen jellegű betegszabadságokra vonatkozó előírások is.

Az igazolt fertőzöttek és a karanténba kerülők egyaránt 100 százalékos táppénzt kapnak • Fotó: Veres Nándor

Lerövidült a múlt héten a karantén-, illetve a lakhelyi elkülönítés ideje, és ennek megfelelően csökkent az ilyen esetekben jóváhagyható betegszabadságok hossza is. A karantén ideje öt napra rövidült, így tehát alapesetben öt nap betegszabadságra jogosultak azok, akik kontaktszemélyként vagy magas fertőzöttségű országból érkezve lépik át a határt.

A fertőzésen igazoltan átesettek már nem kerülnek karanténba kontaktszemélyként A lakhelyi elkülönítésbe került koronavírus-fertőzöttek, illetve a karantén alá helyett kontaktszemélyek és külföldről hazautazók már nem kell jóváhagyásra várjanak, hogy elhagyhassák lakhelyüket az elkülönítési időszak végén. A lakhelyi elkülönítésbe került koronavírus-fertőzöttek, illetve a karantén alá helyett kontaktszemélyek és külföldről hazautazók már nem kell jóváhagyásra várjanak, hogy elhagyhassák lakhelyüket az elkülönítési időszak végén.

Öt vagy hét nap

Azok, akik lakhelyi elkülönítésbe vagy kórházba kerülnek, mert megfertőződtek, öt- vagy hétnapos betegszabadságra jogosultak. A betegszabadság ideje megegyezik az elkülönítési idővel, tehát,

azok, akik korábban be voltak oltva, vagy 90 napnál nem régebb már átestek a fertőzésen, ötnapos betegszabadságot kapnak, az oltatlanok, illetve a fertőzésen több mint 90 napja átesettek pedig hétnapos betegszabadságot

– ismertette a vonatkozó szabályozás újdonságait Duda Tihamér. A Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár vezérigazgatója megjegyezte, sok megkeresést kapott az utóbbi időben az intézmény arra vonatkozóan, hogy kinek mennyi betegszabadság jár. Ez nem meglepő, hiszen az egészségbiztosítási pénztár adatai szerint a közelmúltban jelentősen megnőtt a koronavírus-fertőzések száma, emiatt pedig az ilyen jellegű betegszabadságra jogosultak száma is.

Indokolt esetben hosszabbítható

Az alapesetben jóváhagyott öt-hétnapos betegszabadság indokolt esetben meghosszabbítható. „Ha valaki, aki az első fázisban karanténba került, de később tüneteket produkál, tehát bebizonyosodik, hogy elkapta a Covidot, akkor az egészségügyi igazgatóság kiállít egy másik döntést, ami elkülönítést ír elő, és erre az időszakra is jár a betegszabadság.

Ha valaki, aki otthon ült elkülönítésben, mert beteg volt – akár öt napot, akár hetet –, és utána is tüneteket produkál, tehát az állapota nem javult annyira, hogy dolgozhasson, akkor az orvos természetesen tud továbbra is betegszabadságot adni

– magyarázta a megyei egészségbiztosító pénztár vezérigazgatója. A háziorvos – vagy kórházi bennfekvés esetén a szakorvos – ilyen esetben akár 28 napra is meghosszabbíthatja a betegszabadságot.

Távmunkát sem végezhet

A Covid-betegszabadságok idejére teljes egészében az egészségbiztosítási pénztár fizeti a táppénzt, és érdemes tudni azt is, hogy sok más betegségtől eltérően

ezekre a betegszabadságokra 100 százalékos táppénzt kapnak az érintettek.

Erre azok is jogosultak, akiknek még nincs meg a féléves egészségbiztosítási hozzájárulási időszaka, azaz kevesebb mint hat hónapja rendelkeznek bejelentett munkahellyel. Hasznos tudnivaló ugyanakkor az is, hogy azok, akik Covid-betegszabadságon vannak, nem dolgozhatnak, még távmunkát sem végezhetnek ebben az időszakban, hiszen nem kaphatnak ugyanarra az időszakra táppénzt és fizetést is.

Borsosan büntetik

A betegszabadságok jóváhagyása az egészségügyi igazgatóság (DSP) által a karantén vagy elkülönítés elrendeléséről szóló döntés alapján történik. A betegszabadságot a háziorvos vagy szakorvos hagyja jóvá, miután letelt a karantén vagy elkülönítés időszaka – legkésőbb 30 nappal azt követően.

Az alkalmazottnak munkaadója kell kifizesse a táppénzt a bérek elszámolásakor, majd visszaigényli az összeget az egészségbiztosítási pénztártól.

Amint arról korábban már írtunk, az egészségbiztosítási pénztár központi finanszírozás hiányában több hónapnyi elmaradást halmozott fel a táppénzek elszámolását tekintve, a Covid-betegszabadságokra járó pénzek kifizetése azonban prioritást élvezett és élvez továbbra is, így ezeket határidőn belül kifizeti az intézmény.

A munkaadóknak érdemes tudniuk, hogy 3500-tól 6000 lejig terjedő pénzbírságot kockáztatnak, amennyiben nem fizetik ki alkalmazottaiknak a Covid-betegszabadságra járó táppénzt

– a kiszabható pénzbírság mértékét jelentősen megemelték a közelmúltban.

A Covid-betegszabadságok hossza kezdetben 15 nap volt, majd a karantén- és elkülönítési időszak rövidülésével azonos mértékben csökkent az elmúlt két évben. Az elmúlt évben Hargita megyében összesen 3,3 millió lejt fizetett ki a megyei egészségbiztosítási pénztár a Covid-betegszabadságokra, tehát a karantén vagy elkülönítés időszakára járó táppénzként.