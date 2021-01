Százhúszan választottak maguknak téli kabátot a Szabad fogas akció révén

• Fotó: Haáz Vince

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház bejáratánál elhelyezett fogas népszerűnek bizonyult a rászorulók körében. Koreck Mária, a Divers Egyesület elnöke, elmondta, nem várt mértékben sikerült mozgósítani a város lakóit, akik több mint 800 kiló ruhát és cipőt adományoztak, ebből csak a kabátok 400 kilogrammot tettek ki. De szép számban vittek téli lábbelit, bakancsot, csizmát is, hogy azoknak is legyen, akiknek nem telik ilyesmire.

Télikabátot és cipőt vihetnek haza a marosvásárhelyi rászorulók Ha fázol vegyél el egy ruhadarabot, ha segíteni akarsz, tegyél ide egyet! – áll a Divers Egyesület felhívásában, amely a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházzal és az Alpha Transilvana Alapítvánnyal közösen egy héten keresztül a Szabad fogas jótékonysági akcióra hív minden érdeklődőt.

A színház bejáratához kihelyezett fogasról 120 ember választott magának kabátot, illetve voltak olyan nagycsaládosok is, akik a család minden egyes tagjának találtak valami hasznos, téli, meleg viseletet.

A jótékonysági akció szervezői, a Divers Egyesület, a Nemzeti Színház és az Alpha Transilvana Alapítvány mindenkinek köszöni, aki kivitte saját megunt, vagy fölöslegessé vált kabátját, sapkáját, sálját, kesztyűjét, hogy azzal másoknak is örömet szerezzen, segítsen a nehéz sorsú embertársain.

A megmaradt ruhák az Alpha Transilvania Alapítvány Közösségi Központjának raktárába kerültek, ahová a segítségre szorulók közvetlenül fordulhatnak, és továbbra is választhatnak a téli viseletet maguknak. Egy másik része az adományoknak a Divers Egyesület sürgősségi segélyraktárában található, ahonnan szintén lehet kérni előzetes telefonos egyeztetés után, a 0265-311 727-es telefonszámon. Ugyanott

meleg ételt is lehet igényelni, amelyet a lehetőségekhez mérten a jelentkezők szociális szükségleteinek felmérését követően nyújtanak.

„Ha fázol vegyél el egy ruhadarabot, ha segíteni akarsz, tegyél ide egyet!” mottóval indított segélyakcióról korábban megírtuk, hogy nem csak hajléktalanok lehetnek rászorulók, de azok is, akik nem vallják be, hogy a létminimum alatt tengődnek. Marosvásárhelyen is sok olyan család él, akiknek nem telik meleg télikabátra, vagy bakancsra.