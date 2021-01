Téli kabátot és cipőt vihetnek haza a marosvásárhelyi rászorulók

A színház bejáratához viheti bárki a fölösleges téli kabátját • Fotó: Haáz Vince

„Nem csak hajléktalanok lehetnek rászorulók, de azok is, akik nem vallják be, hogy a létminimum alatt tengődnek” – mondta a Székelyhonnak Koreck Mária. A Divers Egyesület elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy sok olyan család él Marosvásárhelyen, akiknek nem telik meleg télikabátra, vagy bakancsra. Ezért is fontos, hogy

Évekkel ezelőtt egymást követően többször is kezdeményezett a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház, illetve néhány civil szervezet hasonló akciót. Akkor is az volt, most is ugyanaz a cél: segíteni a szerényebb életkörülmények között élő embertársainkon.

A hétfőn délben indított Szabad fogas akcióról Koreck Mária elmondta, egy héten keresztül naponta déli 12 és délután 4 óra között lehet a kabátot, bakancsot, csizmát, sapkát, sálat, kesztyűt, pulóvert kitenni a színház főbejáratánál elhelyezett vállfákra, vagy dobozokba, illetve ugyanonnan választani.