Százezres büntetéseket osztottak ki a feketén dolgozók miatt

Építkezésen. Nem akar kifehéredni az, ami évtizedek óta fekete • Fotó: Haáz Vince

Az érvényben levő előírások szigorúan szabályozzák a munkaviszonyokat, pontosan leszögezve, hogy mikortól kell alkalmazni a munkavállalót, milyen jogai és követelései lehetnek a hivatalos munkaviszonnyal rendelkezőknek, ugyanakkor szigorú büntetéseket ír elő a cégeknek és az alkalmazottaknak is, amennyiben nem szentesítik hivatalosan a munkaviszonyt. Ennek ellenére a Maros és Hargita megyei munkaügyi felügyelők ellenőrzéseik során havonta több tíz olyan személyt találnak, akik feketén dolgoznak.

A Maros Megyei Munkaügyi Felügyelőség ellenőrei januárban 43 esetben tartottak helyszíni ellenőrzést különböző cégeknél, kimondottan a munkaviszonyokat vizsgálva. Ezek során 11 olyan személyt azonosítottak, akik egyéni munkaszerződés nélkül dolgoztak. Az ellenőrzés nyomán 30 figyelmeztetést állítottak és 20 pénzbírságot róttak ki, ezek összértéke 268 ezer lej. A felügyelőség vezetője, Eva Man arra figyelmezteti a munkavállalókat, hogy már a munka megkezdése előtt kötelesek aláírni a munkaszerződést, amelyet a cég lejelent az országos nyilvántartó programba. Ebben szerepelnie kell, hogy pontosan milyen munkára alkalmazták, de a munkaidőt, a kötelezettségeket és fizetést is ez tartalmazza. Ennek hiányában az alkalmazottat bármikor elküldhetik, így nincs egészségügyi és társadalombiztosítása, nem részesül munkanélküli segélyben, és egy esetleges munkabaleset után sem kaphat segítséget.

Ha nincs a munkaszerződésben leszögezve a fizetése, akkor az is megtörténhet, hogy nem kap pénzt, és nem is lesz ahogyan követelje azt.

A szakember azt javasolja, hogy a munkavállalók éljenek a jogaikkal, csakis hivatalos iratok alapján végezzék a munkájukat és, ha ennek megkötésére a munkaadó nem hajlandó, akkor jelentsék az esetet a munkaügyi felügyelőségeken. Itt azt is jelenteni lehet, ha a munkaszerződésben foglaltakkal ellentétben a cégek, illetékesek a hivatalos munkaidőn kívül is dolgoztatják az alkalmazottakat, amiért nem hajlandóak fizetni, de azt is, ha nem akarják a kialkudott bér teljes egészét bevezetni a szerződésbe.

A Hargita Megyei Munkaügyi Felügyelőség sajtószóvivője, Daniela Bortoș a Székelyhonnak elmondta, hogy januárban, ahogy az elmúlt év minden hónapjában, a helyszíni ellenőrzés során a munkaügyi felügyelők több feketén dolgozó személyt azonosítottak.

Elsősorban az építkezésben, de a vendéglátóiparban és az autómosókban vannak olyan személyek, akik hivatalos iratok nélkül dolgoznak.

A helyszíni ellenőrzések során a munkaügyi felügyelők kikérik azon személyek szerződéseit, akik a helyszínen tartózkodnak, dolgoznak, és ezek átvizsgálásával ellenőrzik, hogy a munkaadó betartja-e a törvényes előírásokat. Csak januárban 56 pénzbírságot róttak ki a törvénytelen munkaviszonyok miatt, ezek összértéke 19 ezer lej volt.

A munkaügyi felügyelőségek csak a név és lakcím feltüntetésével ellátott panaszokat, feljelentéseket vizsgálják ki, de a törvény értelmében kötelesek a reklamáló személyét titokban tartani a cégeknél végzett kivizsgálások során. A Maros Megyei Munkaügyi Felügyelőség honlapján és a Hargita megyei felügyelőség honlapján sok hasznos adat van, és megtalálható az emailcím is, ahová panaszt lehet küldeni.