Százak tüntettek a Beke István és Szőcs Zoltán perében hozott ítélet miatt Kézdivásárhelyen

Több százan gyűltek össze csütörtök délután Kézdivásárhely főterén, hogy a terrorizmus miatt elítélt Beke István és Szőcs Zoltán bebörtönzése ellen tiltakozzanak. A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom két aktivistája mellett kiállók székely és magyar zászlókkal vonultak utcára, a tüntetők háromnyelvű (magyarul, románul és angolul is olvasható), Szabadságot a politikai foglyoknak! feliratot tartottak a magasba.

„Bízunk benne, hogy Bukarestből is észreveszik, hogy ez a két elítélt nincs magára hagyva, hogy az egész közösség szolidáris velük.

A demonstráción aláírásgyűjtést is tartottak: így tiltakoznak az ártatlan fiatalok elhurcolása, illetve a székelyföldi polgármesterek jogtalan megbüntetése ellen, hangúlyozva, hogy a közelmúltban tapasztalt magyarellenes megnyilvánulások elfogadhatatlanok.

Mindannyian kiállunk Beke István és Szőcs Zoltán mellett, és bízunk benne, hogy eredményük lesz azoknak a demokratikus eszközöknek, amelyek még rendelkezésünkre állnak, és amelyeket kihasználhatunk

– fogalmazott lapunknak Grüman Róbert, az RMDSZ háromszéki ügyvezető elnöke.

A Legfelsőbb Bírói Tanácshoz fordulnak a Beke-ügyben, amint megkapták a jogerős ítélet indoklását, mondta el a kézdivásárhelyi tüntetésen lapunknak Toró T. Tibor az Erdélyi Magyar Néppárt ügyvezető elnöke. Kifejtette, a testület feladata eljárni olyan ügyekben, amikor a bírák vagy ügyészek visszaéltek a hatalmukkal, rosszindulatúan, vagy szakmaiatlanságból téves ítéletet hoznak.

Az indoklás ismerete hatékonyabb fellépést tesz lehetővé, ám mindenképpen azt várjuk el a testülettől, állapítsa meg, hogy ez egy politikai koncepciós per volt, rendelje el az ítélet megsemmisítését, és a perújrafelvételt, szolgáltasson igazságot, találja meg a felelősöket

– mondta a Néppárt ügyvezető elnöke. Ugyanakkor az Európai Szabad Szövetséget, amelynek a Néppárt is tagja, arra kérik, legyenek szolidárisak, segítsenek a nemzetközi fórumok előtt feltárni a Beke-ügyet, mint annak a kirívó példáját, miként lehet egy nemzeti közösséget megfélemlíteni. Toró T. Tibor rámutatott: nem vagyunk egyedül ebben a helyzetben, Európában jelenleg is koncepciós perek zajlanak, a katalán szabadságharc is ezzel szembesül.