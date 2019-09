Szarvasmarháik színe-javát mutatták be az állattartók a dánfalvi gazdanapon

• Fotó: Pinti Attila

Tizenhét tehénnel neveztek be a „szépségversenyre”, amelyeket négy kategóriában értékeltek a szakemberek. A többször ellett kategóriában öt, az egyborjas kategóriában hét, az egy év fölötti növendékek kategóriájában három, valamint az egy év alatti növendékek közül két állatot neveztek be.

Ferencz Attila madéfalvi fiatal gazda a többször ellett szarvasmarhájával szerezte meg az első díjat. Megerősítette, a pirostarka előnye, hogy tejtermelésre, illetve húsmarhának is jó, és a lábai is jól bírják a legeltetést. A fiatal gazda a szüleitől tanulta az állattenyésztést, és már évek óta foglalkozik a szarvasmarhák mesterséges megtermékenyítésével is.

Szintén belenőtt a gazdálkodásba a csíkdánfalvi Fülöp István fiatal gazda is, aki három kategóriában is nevezett állataival, díjakat is nyert velük. „Érdemes foglalkozni szarvasmarha-tenyésztéssel, viszont fontos, hogy az állomány genetikailag jó legyen, olyan szaporítóanyagot kell előnyben részesíteni, amelyik a tej- és hústermelés szempontjából is javít az állományon” – osztotta meg a gazda, aki szüleivel együtt száz egyedes tehénfarmot működtet. Állományuk legnagyobb hányada törzskönyvezett pirostarka.