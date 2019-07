Szárnyaló fantázia – csirkehús a Főnix Konyha asztalán

Rengeteg módon elkészíthetők, ráadásul meglehetősen közkedveltnek számítanak a szárnyasokból összeállított ételek, ezért is döntött úgy Bándi Sándor Domokos, a székelyudvarhelyi Főnix Konyha szakácsa, hogy portálunkon bemutat néhány egyszerű, csirkehúsos finomságot. Különösen ajánlja a szárnyasok máját, zúzáját és szívét alapanyagként – azt is elmondja, hogy miért.

„A mai fiatalok mintha picit meg lennének ijedve a belsőségek fogyasztásától, azonban az idősebb, esetleg szárnyasokat is tartó korosztály igencsak kedveli az ilyen ételeket. Ők persze meg is vannak szokva azzal, hogy

A húsokat egy jénai tálba helyezzük, és rátesszük a karfiolt. Ezt öntjük le a vajból, kevés lisztből és tejből kifőzött, közben pedig sóval, borssal és szerecsendióval ízesített besamel mártással. A tej adagolásával azt is szabályozhatjuk, hogy mennyire legyen sűrű a mártás. Az utolsó hozzávaló a reszelt sajt, amit az edényben lévő hozzávalókra szórunk, majd ezt rakhatjuk is be a 200 Celsius-fokra állított sütőbe, ahol tíz perc alatt el is készült az ételünk.

Nagy kedvenc

Mint korábban is említettük, a székelyföldiek igencsak szeretik a töltött csirkemellet, ezért egy igazi különlegességet mutatott be lapunknak Bándi. Ez pedig a fetasajttal és petrezselyemzölddel töltött csirkemell panírozva. Ennek elkészítéséhez vékonyra kell klopfolni a húst, sóval, borssal fűszerezni, majd rátenni a fetasajtot, és már ízesíthetünk is a petrezselyemzölddel. Mindezt óvatosan felgöngyöljük, majd lisztbe, tojásba és prézlibe, esetleg kukoricadarába forgatjuk, mielőtt a serpenyőben olajban, lassú lángon megsütnénk. Utóbbi mozzanat nagyjából tizenöt percet vesz igénybe.