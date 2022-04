Számos turisztikai látnivaló megújul Székelyföldön

Az Országos Helyreállítási Alapban foglaltak szerint vannak olyan helyszínek, amelyeket csak népszerűsíteni fognak, vannak azonban olyanok is, amelyeket fel is újítanak. Ez utóbbiak közül több helyszín Székelyföldön van.

Hagyományos házakra is van pénz: Uzon, Csíkszentgyörgy, Etéd és Szászkézd településeken egyenként nyolc-nyolc hagyományos házat újítanak meg. A népszerűsítendő helyszínek listáján is több székelyföldi települést találunk: a várak közül a csíkszeredai Mikó-várat és a torjai Bálványos-várat említhetjük, a kúriák közül pedig a székelykeresztúri Gyárfás-kúriát. A templomok közül a székelydályai és csíkszentmihályi is a népszerűsítendő helyszínek listáján van.

A Szent László útvonal keretében az agyagfalvi és a szacsvai református templom mellett a kökösi unitárius templom is megújul: mindegyiket 2,25 millió euróból javítják fel. Erre az útvonalra felkerült továbbá Maros megyéből a nyárádszentlászlói unitárius templom, a bibarcfalvi református templom, Hargita megyéből pedig a csíkmenasági és a csíkszentmihályi római katolikus templom is.

A teljes listát az Európai Alapok minisztériumának oldalán lehet megtekinteni. Az Országos Helyreállítási Alap turizmusra és kultúrára vonatkozó része egyébként nem csak ezekről a helyszínekről szól; innen tervezik megvalósítani a 3 ezer kilométer kerékpárutat, a múzeumok és emlékművek korszerűsítését, a filmgyártás digitalizálását is. Az Országos Helyreállítási Tervből megvalósuló, Románia kulturális-turisztikai örökségét népszerűsítő útvonalak kiépítésére meghirdetett projekt célja javítani a turisztikai célpontok elérhetőségeit, a turisztikai infrastruktúra minőségét, bővíteni a turisztikai kínálatot, a kulturális és a természeti örökség hasznosításával, a szolgáltatások, élmények minőségének növelésével. A 12 útvonal összesen 370 turisztikai látványosságot foglal magába, ebből 225 épületet fel is újítanak. Minden turisztikai útvonalnak lesz egy népszerűsítő stratégiája, online és fizikailag is elérhető népszerűsítő anyagokkal, amelyek majd utazási irodákban, repülőtereken is elérhetők lesznek.