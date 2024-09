Számos épület megújul a szentegyházi Gábor Áron Iskolaközpontnál

Több pályázatot is megnyert a szentegyházi önkormányzat, így számos, a Gábor Áron Iskolaközponthoz tartozó épület – az elemi osztályosok által használt épületek, az ebédlő, a bentlakás stb. – felújításának anyagi fedezetét tudják biztosítani. A cél az, hogy minél jobb körülményeket biztosítsanak a tanulóknak és tanáraiknak.

Mindent meg szeretne tenni azért, hogy a lehető legjobb körülményeket biztosítsák a tanulóknak és tanáraiknak a Gábor Áron Iskolaközpontban, ezért is pályáztak több épület felújítása érdekében – fejtette ki lapunknak Lőrincz Csaba, Szentegyháza polgármestere. Mint mondta,

abban bízik, hogy a korszerűsítéseket követően az oktatás színvonala is javulni fog.

Az épületek esetében a legnagyobb gond általában a tetőzettel, illetve a vízelvezetéssel van, hiszen évtizedek óta nem költöttek ezek rendbetételére. Hasonló gondokat tapasztaltak az iskola ebédlője esetében is, ezért is pályáztak a felújításra az országos helyreállítási terv programban (PNRR).

A tetőt is kénytelenek újjáépíteni, hiszen az megsérült a beavatkozás idején. Jelenleg gőzerővel zajlanak a munkálatok. Korábban egyébként már felújították a mellékhelyiségeket, amit saját forrásból finanszíroztak.

itt is újjáépítik a tetőt, továbbá cserélik az ajtókat, ablakokat és a falban lévő vezetékeket, megoldják a hőszigetelést, és a termeket, folyosókat is korszerűsítik

– emelt ki néhány fontos munkálatot Lőrincz. Hozzátette, hamarosan elkezdődik a kivitelezés.

A polgármester arról is beszélt lapunknak, hogy nem találtak megfelelő pályázatot az iskola kazánházának rendbetétele érdekében, ám kénytelenek ott is beavatkozni. Van ugyanis egy nagy kémény, amely már levált a szomszédos bentlakás épületéről, azt pedig mindenképp le szeretnék bontani egy esetleges baleset elkerülése érdekében. Ezzel kapcsolatban már készítettek is terveket, a kivitelezést szükség esetén saját forrásból fogják finanszírozni.