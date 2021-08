Szakaszosan harmincezer Hargita megyei fogyasztónál okozott áramkimaradást a viharos időjárás

Egy kiterjedt hálózati meghibásodás miatt több ezer székelyudvarhelyi fogyasztó maradt áram nélkül hétfőn hajnalban, és rövidesen sok háztartásban leállt a vízszolgáltatás is, ugyanis nem működnek a vízműrendszer nyomásfokozói. A még mindig fennálló meghibásodás elhárítását a déli órákra ígéri az áramszolgáltató vállalat. A karbantartócsapatoknak egyébként a megye számos településén akadt munkája a hétvégén, ugyanis a viharos időjárás miatt szakaszosan összesen legalább harmincezer fogyasztó maradt áram nélkül.

Viharkárok. Több tízezer Hargita megyei fogyasztónál szünetelt az áramszolgáltatás az elmúlt napokban Hargita megyében. Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Hétfőn hajnalban kevéssel hat óra előtt egy föld alatti nagyfeszültségű vezeték elrobbanása miatt megszűnt az áramszolgáltatás Székelyudvarhely jelentős részén.

A kora délelőtti órákra a város központi zónájában a hálózat újratáplálását meg tudták oldani az áramszolgáltató vállalat karbantartói, ám amint arról Demeter Gábor, az Electrica Rt. székelyudvarhelyi kirendeltségének vezetője nem sokkal kilenc óra után tájékoztatta a Székelyhont,

a Bethlen-, illetve a Tábor-negyed egy részében továbbra sincs áram, és egyelőre nem találják a föld alatti, húsz kilovoltos vezeték szakadásának a helyét sem.

Becslése szerint dél körülre tudják elhárítani a kiterjedt meghibásodást. A városban egyébként szombaton is hosszas áramkiesés volt, illetve akadozott a szolgáltatás, azt a meghibásodást az időjárás okozta – közölte Demeter Gábor.

Leálltak a nyomásfokozók, nincs víz

Az áramellátási hálózaton keletkezett meghibásodások miatt több ezer háztartásban leállt a vízszolgáltatás is hétfőn reggel. Amint arról Palla Szabolcs, a Harvíz Rt. székelyudvarhelyi kirendeltségének a munkatársa tíz óra körül tájékoztatta lapunkat, az áramkiesés miatt leálltak a vízműrendszer nyomásfokozói.

A Csereháton, illetve a Tábor-negyedben az áramellátás újraindulásakor, azaz kevéssel kilenc óra után a vízszolgáltatás is elindult, de a Bethlen-negyed első részében, nagyjából a Bethlen-negyedi park és a Gábor Áron utca között továbbra sincs víz a háztartásokban, illetve a Tábor-negyed közelében, a Rózsa utca környékén, valamint a Csere utcában is szünetel a vízszolgáltatás az említett ok miatt.

Ez összesen mintegy 1000-1500 fogyasztót érint. Ez történt egyébként szombaton is, akkor négy órán át szünetelt a vízszolgáltatás az áramkiesés miatt – mondta a vízszolgáltató illetékese.

Székelyudvarhelyen összesen 10 700 fogyasztót érintett a hétfő hajnali meghibásodás következménye, majd az áramszolgáltatás részbeni helyreállításával fokozatosan csökkent az áram nélkül maradt háztartások száma

– közölte megkeresésünkre az áramszolgáltató vállalat Hargita megyei igazgatója, aki szerint 12-13 órára tudják teljesen helyreállítani a szolgáltatást. Csala Dénes a meghibásodás okáról elmondta, hogy

valószínűleg villám csapott a villanyoszlopokon futó vezetékbe és a túlfeszültség miatt elrobbant egy föld alatti, régi nagyfeszültségű kábel.

Csíkszeredában is meghibásodást okozott az időjárás hétfőn, ott is nem sokkal hajnali hat óra előtt szűnt meg az áramellátás az érintett háztartásokban, és fél tíz körül még nem volt áram a központi zóna egy részében.

„Rengeteg kár volt”

„Hétvégén nagyon sok eseményünk volt, rengeteg kár történt”, folytatta kérdésünkre a meghibásodások felsorolását Csala Dénes, aki arról számolt be, hogy

az elmúlt napokban szakaszosan mintegy harmincezer fogyasztó maradt áram nélkül a megyében a viharos időjárás okozta károk miatt.

Szombat este Maroshévízen, Bélboron és Gyergyótölgyesen nem volt áram, ott vezetékek szakadtak el, villanyoszlopok dőltek ki, és hasonló okokból Székelykeresztúr térségében, Kissolymoson is szünetelt a szolgáltatás. Utóbbi településen, illetve Tusnádon egy középfeszültségű trafoállomást is villámcsapás ért.