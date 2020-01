Amíg elérhető közelségben van az ételmaradék, addig a medvék jelenlétére is számítani kell

Kukázó medve Tusnádfürdőn. Az ehhez hasonló helyzeteket szeretnék elkerülni Székelyudvarhelyen is. Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Öt medvét is látni időnként a Cserehát lakónegyed környékén, amelyeket az ottani szeméttárolók vonzanak a helyszínre – tudtuk meg Mărmureanu-Bíró Leonárdtól, a Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület igazgatójától.

A szemetet a kukába

A szakember elmondta, hogy

a helyzeten lényegesen javítana, ha az emberek nem a tárolók mellé, hanem azokba tennék az ételmaradékokat, hiszen a veszélyes nagyvadakat a szagok vonzzák.

„Addig semmiképp sem szűnik meg a probléma, amíg az emberek be nem tartják ezt az egyszerű dolgot” – jelentette ki. Az egyesület ugyanakkor óvintézkedésként pályázott a Tusnádfürdőn alkalmazottnál hatékonyabbnak vélt medvebiztos tárolók megvásárlására is, amelyeket egyebek mellett a Cserehát negyedben és a Szabók utcában helyeznének ki. Már meg is rendelték ezeket, de a kihelyezésük előtt még egyeztetniük kell a szemételszállító vállalattal, hiszen ezek kiürítéséhez jó eséllyel módosításokat kell majd végezni a kukásautókon. „Egyébként láttam már olyan megoldást is, amikor a csapóajtóval felnyitható tárolókat a földbe süllyesztették. Ez egyszerű, ugyanakkor nagyon hatékony módszer a medvék ellen, hiszen a nagyvadak nem érik el az ételmaradékokat” – magyarázta.