Szabadtéri maszkviselés: a segesvári várba és a vásárhelyi állatkertbe csak maszkkal lehet belépni

Bár a Maros megyei sürgősségi helyeztek bizottsága péntek délutáni határozatával arról rendelkezik, hogy szombattól a megye területén kötelező a szabadtéri maszkviselés a zsúfolt helyeken, a helyi bizottságok még csak most döntenek arról, hogy pontosan hol is kell feltenni a szájat és orrot takaró védőmaszkot. Ami már biztos: Segesváron utcára lebontva megvannak a helyszínek és azt is tudjuk, hogy Marosvásárhelyen hol kell maszkot tenni.