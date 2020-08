Szabadtéren indul a Figura új évada

• Fotó: Figura Stúdió Színház

A színház történetében talán először úgy kezdenek évadot, hogy nem hirdetnek évadot – fogalmazott Albu István, a Figura Stúdió Színház igazgatója. Nem tudják meghirdetni, hogy milyen előadásokat tetveznek bemutatni, hiszen azt sem tudják, hogy játszhatnak-e egyáltalán.

Egyelőre zárt termekben tilos bármilyen rendezvényt szervezni, ezért a járványhelyzet korlátai között próbálnak játszani. Miután júniusban a művelődési ház udvarán építettek egy kis színpadot a stúdióterem kiváltására, most a nagytermi produkciókat tervezik át a Városi Könyvtár udvarára az ott jelenleg épülő színpadra. A beltéri nagyszínpadhoz hasonló paraméterekkel rendelkező és technikailag felszerelhető szabadtéri színpadon (kisebb-nagyobb változtatásokkal) lehetőség nyílik újra játszani a nagytermi vagy bonyolult színpadtechnikát igénylő előadásokat.

Az új színpadot abból a pénzből hozzák létre, amit a Bethlen Gábor Alaptól nyertek és amiből a nyári turnékra utazhattak volna – közölte Albu István. A könyvtár udvara nagyon szép és csendes környezetet kínál, és

a kötelező távolságtartási szabályokat betartva 70 nézőnek tudnak helyet biztosítani.

Az első előadásra itt augusztus 28-án, pénteken este 20 órától kerül sor, Tamás Boglár Persze című egyéni produkcióját láthatja akkor a közönség.

Szeptember 3-án itt tartják az új évad első bemutatóját a Stop the Tempo! című előadást is. Gianina Cărbunariu kortárs román drámaírónő darabját még tavasszal kezdte el próbálni a társulat Faragó Zénó rendezésében. A két szabadtéri színpadon az időjárás függvényében rendezhetnek előadásokat, ha esetleg rossz az idő, akkor a produkciót egy napot csúsztatják. Itt várhatóan október közepéig léphetnek színre, hogy utána mi lesz, azt még senki nem tudja.

A keddi sajtótájékoztatón jelen volt a házigazda könyvtár igazgatója Vincze Csilla is, aki rámutatott, a színház visszatér korábbi otthonába, hiszen sokáig itt működött a Figura. Hozzátette, reméli, hogy azok a könyvtárlátogatók, akik nem járnak színházba kedvet kapnak majd erre is, és ugyanilyen hatása lesz az új színpadnak a színház közönségére is, akik a könyvtár szolgáltatásait is igénybe veszik majd ezentúl.

Figura Klubkártyát vezetnek be

Mivel megjósolhatatlan, hogy hány bemutatót tarthatnak meg, így bérletet sem kínálhatnak, ehelyett

Figura Klubkártya néven kétszemélyes tagsági kártyát kínál a színház.

Ez a mecénás bérletnek is mondható kártya belépést biztosít minden Figura által szervezett eseményre, beleértve a bemutatókat, előadásokat, vendégelőadásokat, valamint egyéb jellegű rendezvényeket is. Az új évadtól változnak a Figura jegyárai, a teljes árú színházjegyet 20 lejért, nyugdíjasoknak, egyetemistáknak és csoportoknak (minimum 10 fő) kedvezményesen 15 lejért, iskolásoknak 5 lejért, valamint a bemutatókra egységesen 30 lejért lehet majd belépőt váltani.

Komoly érvágás még, hogy gyerek- és ifjúsági bérletet sem kínálhatnak, hiszen még azt sem lehet tudni, miként zajlik majd az új tanév. Korábban ez a bérlet számos telt házas nagytermi előadást jelentett (egy telt ház mintegy 350 néző), most erről sem lehet szó.

A Figura augusztusi programja:



A Living-színpadon augusztus 19-én, szerdán este 19.00 órától Botházi Mária: Biorobot című kötetéből készült felolvasószínházi produkció lesz látható Bartha Boróka és Tamás Boglár előadásában; augusztus 25-én, kedden este 19 órától pedig Long-Singer-Borgeson szerzőtrió sikerdarabját a S.Ö.R.-t (Shakespeare Összes Rövidítve) láthatják a nézők Barabás Árpád rendezésében.