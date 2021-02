Sűrű havazással köszöntött be a február Csíkszeredában

Mintegy húszcentiméteres hóréteg borította be Csíkszeredát hétfő reggelre, az egész éjszaka folyamán tartó, és a délelőtti órákban is folytatódó havazás hatására pedig fennakadások alakultak ki a város több pontján. A havas mellékutcák miatt többen is elégedetlenségüket fejezték ki a közösségi oldalakon, ám a prioritási sorrend szerint ezek takarítása csak később kezdődik.