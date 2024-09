Sürgős segítséget kérnek a ritka rákbetegség megfékezéséhez

Sürgős segítségre van szüksége a rákbetegséggel küzdő Székely Árpádnak. Utolsó lehetőségként őssejt-transzplantáció vár rá, ám ehhez meg kell fékezni a tomboló rákbetegséget. Az ehhez szükséges drága gyógyszer Amerikából szerezhető be.

A 47 éves, székelyudvarhelyi földrajztanár, fotográfus, több túrakönyv és fotóalbum szerzője, két óvodáskorú kisgyerek édesapja a Covid fertőzést követően vált súlyos rákbeteggé – áll az adománygyűjtő felhívásban. Az igen ritka és gyógyíthatatlan, kután nagy T-sejtes limfóma, a „mycosis fungoides” tünetei a bőrét érintik, állandó viszketést és fájdalmat okozva.

Hónapokig tartó fényterápiás kezeléssel, majd nyolc kemoterápiával, őssejtbegyűjtéssel, egy évig drága gyógyszeres, majd injekciós kezeléssel, két műtéttel és legutóbb 25 alkalmas sugárterápiával próbálták megfékezni az agresszív betegséget, ami már a IV., tumoros stádiumba lépett.

Az az ember, aki korábban bejárta a Kárpárok minden romániai túraösvényét, és ezeket könyveiben és előadásain Erdély-szerte sorra be is mutatta, aki diákjait rendszeresen kirándulásokra vitte, saját gyerekeit meg a hátán hordozva, télen-nyáron a hegyekben vagy a környék dombjain túrázott, most