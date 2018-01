Strasbourgban bizonyítanák be, hogy jogsértés érte a gyergyószentmiklósiakat

Ha pert nyernek, akkor újra lehetőség nyílik a zászlók kitűzésére: remélik a keresetet benyújtók

A Strasbourgba benyújtott panasz lényege, hogy Románia igazságszolgáltatása a helyi közösség számára diszkriminatív ítéletet hozott, amikor a székely zászló és a város zászlaja levételére kötelezte a városházát. A panaszosok szerint

az ítélet azt jelenti, hogy a gyergyószentmiklósiak nem használhatják szabadon szimbólumaikat, és ezzel jogfosztottságot szenvednek.

HIRDETÉS

Ügyük képviseletére Karsai Dávid budapesti ügyvédet bízták meg – jelentették be. Az erre az alkalomra szervezett sajtótájékoztatón Nagy Zoltán kijelentette: az, hogy hazai szinten lehessen elérni, hogy a zászlók ismét a városházán loboghassanak, nagyon valószínűtlen – főként Tudose miniszterelnök legutóbbi kijelentései után. Ezért fordulnak Strasbourghoz – fejtette ki Nagy.

Karsai Dávid ügyvéd leszögezte,

az Emberi Jogok Európai Bíróságának nincs joga és hatásköre arra, hogy a Romániában hozott bírósági döntéseket megsemmisítse, vagy megváltoztassa.

Azt mondhatja ki, hogy a zászlók levételére kötelező ítélettel Románia megsértette az állampolgárai jogait.

A panaszosok számára ezért kártérítést ítélhet meg, de a legfontosabb az, hogy Strasbourg kimondja: a szimbólumhasználat megtiltása diszkriminációt jelent.

Ha ilyen döntés születik, az már lehetőséget adna arra, hogy a jelenlegi helyzet megváltozzon. Az ügyvéd elmondta, nem valószínű, hogy szóbeli tárgyalásra is sor kerül (Strasbourg nagyon ritkán dönt úgy, hogy személyesen is meghallgatja a feleket), hanem a felek által benyújtott dokumentumok, írásos érvelések alapján fog dönteni a bíróság. A tapasztalatok alapján biztosan nem hetek alatt születik ítélet, valószínű, hogy több évbe is beletelik, mire lezárul a per.

A pert indító tíz személy – Nagy Zoltán, Mezei János, Elekes István, Simon Katalin, Szőcs Gábor, Tatár Előd, Vadász-Szatmári István, Czink Attila, Sándor István és Kercsó Attila – csatolni fogja a perirathoz azokat az aláírásokat is, amelyekkel a gyergyószentmiklósi aláírók azt kérik a város elöljáróitól, hogy nemzetközi fórumokon lépjenek fel a polgárokat ért diszkrimináció ellen.

Január végéig még lehetőség van aláírni az íveket a székely tanács és a polgári párt közös székhelyén, a volt mozi emeletén, valamint a helyi képviselőknél.

A gyergyószentmiklósi zászlóügyben még egy másik per is indult Strasbourgban. Ezt Árus Zsolt indította, a romániai jogi eljárásokban szerepet vállalt magánszemélyként.