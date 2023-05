Sportpályázatok Székelyudvarhelyen: 130 ezer lej a városkasszában maradt

Arra is kitért, hogy jogosnak tartja a teremlabdarúgó és az asztalitenisz klubok óvásait, amelyeket azért nyújtottak be, mivel egy-egy pályázatukat nemrég nem finanszírozhatónak nyilvánította a bizottság. Szerinte ugyanis erről a szabályzat értelmében még áprilisban kellett volna döntsenek a megbízottak, nem pedig a kiértékelés során. Mindemellett úgy véli, hogy

Benedek – továbbra is a szabályzatra hivatkozva – a polgármesteri hivatal korábbi közleményét is élesen bírálta. Hangsúlyozta, a kommünikével ellentétben nincs meghatározva, hogy egy szervezet hány pályázatot nyújthat be. Más meglátásait is felsorolva kijelentette: