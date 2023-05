„Meg kéne csókolja az egész hivatal a s*ggemet” – botrányba fulladt a tanácsülés

Azért, mert tettem egy jogos fellebbezést az ellen, hogy valaki csalás útján kapott volna támogatást. Legyen világbajnok, bárki – ez ellen nekem nincs semmi kifogásom. Legyenek jók, érvényesüljenek úgy, ahogy tudnak, de tartsuk magunkat egy olyan játékszabályhoz, amit nem én, hanem a hivatal talált ki. Megkérem, ne mocskolják a nevemet, a sportágamét, a csapatomét. Mi mindig is betartottuk, betartjuk a szabályokat, amiket a pályázati rendszer megkövetel, és mindenkit arra kérünk, hogy tegye ugyanezt. A szerdai szakbizottsági ülésen is elmondtam, hogy nem azért fellebbeztünk, hogy mi több pénzt kapjunk. Hanem azért, hogy a törvényeket tartsuk be! Sajnálom, hogy ide került a dolog, szép napot!” – majd kiment a teremből.

amellyel a bizottság még be sem fejezett kiértékelését szerették volna törvénytelenül jóváhagyatni. A sporttámogatásokra szánt közpénz elköltése is kizárólag törvényesen és átláthatóan tehető meg.

A saját érdekeket kiszolgáló, törvénytelen politikai lépések eredménye, hogy a világranglistát vezető, világbajnokkal rendelkező teqballcsapat támogatása meghiúsulni látszik. A választott képviselők jogtalanul nem befolyásolhatják a pályázatok odaítélésének folyamatát. Mivel a mai nap nem sikerült törvényesen döntést hozni, ezért a jövő hétre várható a végső döntés” – írták.

Nem teljesült egy feltétel

A hatályos jogszabályok szerint egyebek mellett két fontos feltételnek kell teljesülnie ahhoz, hogy egy szervezet sporttevékenységek támogatására pályázhasson. Az egyik, hogy a pályázó szervezet törvényesen be kell legyen jegyeztetve (rendelkeznie kell azonosító számmal), a másik pedig az, hogy csatlakoznia kell egy, az adott sportágnak megfelelő országos vagy megyei szövetséghez – magyarázta Venczel Attila, a polgármesteri hivatal főjegyzője.

Mint mondta, a Székelyudvarhelyi Góbék Teqball Team a civil szervezeteknek meghirdetett helyi pályázaton való részvétele során leadott egy, az országos román teqballszövetség által kiállított igazolást, amely megerősíti, hogy a csapat valóban tagja a szervezetnek. A helyi pályázatelbíráló bizottság ezen dokumentumokat megvizsgálva azt látta, hogy a támogatásigénylők megfelelnek a törvényes feltételeknek.

Időközben azonban óvás érkezett be a testülethez, amely vizsgálatot vont maga után. Ennek során derült ki, hogy az említett teqballszövetség a bíróságon ugyan be van jegyezve, de még nem rendelkezik sportazonosítóval, és nem is került be a sportminisztérium nyilvántartásába.

„Maga a szövetség jogilag létezik, de még nem ment végig azon az eljáráson, ami ahhoz szükséges, hogy bejegyezzék a sportminisztériumnál” – jelentette ki a főjegyző.