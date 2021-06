Sportcsarnokot építenek és közösségi teret alakítanak ki Gyergyóalfaluban

A régi hokipálya helyén épül meg a sportcsarnok • Fotó: Gergely Imre

Régi álma Gyergyóalfalunak, hogy egy olyan sportcsarnoka legyen, amely labdajátékoknak is megfelel. Ennek építése április elején el is kezdődött, az Országos Beruházási Ügynökség (CNI) finanszírozásával megvalósuló munkálatok helyszínét Cseke Attila fejlesztési miniszter is megtekintette minapi gyergyószéki látogatása során.

Azóta a munkagödör mellett alapozáshoz szükséges vasazat is oda került. Várják, hogy a kivitelező mikor kezd a látványosabb munkafázisnak – mondta el érdeklődésünkre válaszolva Gáll Szabolcs, a település polgármestere.

A sportcsarnokra nagy szükség van, hiszen az iskolához tartozó tornaterem nem alkalmas arra, hogy teremfocizni, kézilabdázni, vagy kosárlabdázni lehessen itt, a megépülő új létesítmény pedig ezeket a sportágakat fogja szolgálni.