Sorozatos lopások Felcsíkon

Több felcsíki ház udvaráról is értékeket tulajdonítottak el ismeretlenek a hétvégén. A károsultak feljelentést tettek a rendőrségen, és abban bíznak, hogy lakossági információkat is kapnak az ügyben, amelyek segíthetik a nyomozást.

„A szüleim voltak a legnagyobb károsultjai a szombat éjjeli lopásoknak Madéfalván. Nem tartózkodtak otthon, a garázsépületből a tolvajok elvittek több szerszámgépet, szerszámokat, eszközöket, téligumiabroncs- és alufelniszettet, hozzávetőleg 3–4 ezer lejes kárt okoztak” – osztotta meg a Székelyhonnal egy madéfalvi lakos, akinek a szüleihez vasárnapra virradóan törtek be a tolvajok Madéfalván. Hozzátette, többen is megjárták, így a többi érintett szomszéddal egyeztetve arra jutottak, hogy

„Arra kérem a lakókat, ha bármilyen információjuk, észrevételük van, jelezzék a rendőrségnek” – tette hozzá. Ők kedden tettek feljelentést a rendőrségen, lévén, hogy hétfő hivatalos munkaszüneti nap volt.

Egy másik, szintén madéfalvi lakos a Facebookon is megosztotta figyelmeztetésként, hogy négy ismeretlen járt vasárnapra virradóan az utcájukban. Erről tanúskodnak a kamerafelvételek is abból az időpontból, amikor náluk és a szomszédban is több értéket elloptak az udvarról. Ő is úgy gondolja, valószínű szervezett módon történhetett az akció, amíg a tettesek kipakoltak az udvarokról, valaki elvihette az értékeket egy járművel.