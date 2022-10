Sörben, borban puhultak a csirkeszárnyak

Sokan kedvelik a kellemesen ropogósra sütött csirkeszárnyakat, illetve a sajttal töltött gombát, ezért is gondolta Karácsony József, a Főnix Konyha séfje, hogy érdemes ezen fogások receptjét is megosztania olvasóinkkal. Tanácsaiból egyebek mellett az is kiderül, hogy miként lehet megpuhítani a háztáji szárnyasok valamivel rágósabb húsát. Érdemes lesz sört és bort is előkészíteni.