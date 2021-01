Somlyó 33.: bizonytalanok a jövőjükkel kapcsolatban a tűzkárosultak

Mária és Regina. Akárhova kellene menjenek, hasonló életkörülményeket szeretnének • Fotó: Veres Nándor

A vasárnapi lakossági fórumon a városvezetés egyértelműsítette, Zsögödfürdő nem szerepel jelenleg a tűzkárosultak elhelyezésével kapcsolatos helyszínek között – igaz, egyelőre azt sem tudni, hogy mi lesz az érintett több mint kétszáz roma származású személlyel. Korábban az is elhangzott, a törvénytelenül már magánterületen élőket (a Somlyó utca 33. szám illegális lakóit) nem szeretnék visszaköltöztetni a tűzvész helyszínére.

„Mi lakókocsikba, konténerekbe is átköltöznénk ideiglenesen, csak tudjuk, hogy mennyi ideig maradhatunk ott. Ha idővel aztán mindenképp el kell jönni, eljövünk, nem lesz más választásunk” – nyugodtak bele többen. Bár tudomásuk szerint nem kapnak további segítséget, amennyiben önszántukból mégis visszaköltöznek a helyszínre, értékelik a városvezetés eddigi fáradozásait. „A polgármester is ide járt, türelmet kért tőlünk és összetartást. Ő jót akar nekünk, ezt látjuk mi is” – méltatta egy férfi Korodi Attila városvezetőt.

Nem lennénk egymás nyakán, nem lenne minden bajban mindenki érintett, a rendes cigányt a rendetlennel nem vennék egy kalap alá” – mutatott rá Moldován Regina, aki a szomszédban lakik férjével és hat gyerekével. Ők egyike annak a négy családnak, akik kint maradtak a tűzvész után is Csíksomlyón. Az írni és olvasni nem tudó nő sokáig a taplocai szemétlerakónál dolgozott, aztán műanyagpalackok gyűjtésével foglalkozott. „Ha napszámos munkára hívnak, mindig elmegyünk. Enni és élni kell valamiből” – fűzte hozzá, megemlítve, egyetlen befejezett osztálya sincs, iskolába soha nem járt.

Ennyi cigányt senki nem fog megtűrni maga mellett, ez számunkra is világos. Ha külön tennének minket, akár családonként, annak mi is jobban örülnénk.

– magyarázta döntését Ötvös Mária, beinvitálva minket a hajlékba. Mint mondta, ha nehéz szívvel is, de ha muszáj lenne, elköltözne, ellenben közel szeretne maradni a városhoz. A tiszta és takaros kis lakást elmondása szerint alkalmi munkákból sikerült otthonossá varázsolni; ottlétünk hírére csakhamar összesereglettek a szomszédos érdeklődők.

A két gyermekem még tanul, ők bent maradtak a sportcsarnokban. Nekem az állatokat kell rendezni napközben, ráadásul a házunk is épen maradt, így én már második nap jeleztem, hogy haza szeretnék jönni

Abban minden jelenlevő egyetértett, hogy a tűzvész óta együttérzőbbek velük a emberek. „Mióta a baj megtörtént, mellénk állt a városvezetés, meghallgattak minket, bentről hoztak ki nekünk is ételt. Aki ide kijön, mindenki emberségesen viselkedik, nem vetnek meg minket a származásunk miatt. Egy kicsi pártfogás jól esik, mert tudjuk mind, a cigányokat nem fogadják jó szívvel sehol” – értékelte és hálálkodott Regina. A pünkösdista gyülekezet vezetője szintén alapélelmiszerekkel segítette a kint maradt családokat, akik egyelőre kivárnak és saját házaikban maradnak.

Hargita Megye Tanácsának hétfői rendkívüli ülésén is szó esett a csíksomlyói tűzvész áldozatainak helyzetéről. A megyei önkormányzat sajtószolgálatának közleménye szerint Borboly Csaba megyei tanácselnök azt mondta: két legfontosabb témakör a csíksomlyói tűzvész áldozatainak esetében a gyerekek oktatása és a felnőttek munkavállalása. „A gyerekeket egyelőre az Erőss Zsolt Sportarénában oktatják, a felnőttek elhelyezésére keressük a megoldást, megvizsgáljuk a napszámostörvényt, és számba vesszük a foglalkoztatás lehetőségeit. Hargita Megye Tanácsa a saját cégén, a Hargita Útkezelő Vállalaton keresztül mintegy 200 ezer lej értékben tud biztosítani télen is elvégezhető karbantartási munkálatokat, mint például az út menti fák ágainak, lombozatainak levágása a jó látási viszonyok és a biztonságos közlekedés érdekében” – részletezte a közlemény szerint Borboly Csaba.