Nagylelkű támogatókat küldött az Úr Székelyvarságra

Ezenkívül a Sólyomkő nevű részen lévő kápolna tetőszerkezetét is felújították.

Jánosi Gellért helyi plébános az eseményen hálát adott az Istennek a megvalósításért, ugyanakkor azért, hogy az Úr nagylelkű támogatókat is küldött a korszerűsítések elvégzésének finanszírozása, lebonyolítása érdekében. Kijelentette, a legszebb templom az, amely tele van élettel, illetve az Istent dicsőítő emberekkel. Arról is beszélt, hogy a jövőre 120 éves templom – amelyben ez idő alatt 23 lelkipásztor szolgált – mindig is híres volt arról, hogy hideg van benne, de a felújításnak köszönhetően most már lényegesen jobbak a körülmények.