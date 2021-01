Soknak tűnik az egyszerre bekért szemétdíj, tisztázni kellett a helyzetet

Ha nem fizetnek, egy idő után nem lesz, aki elszállítsa a háztartási hulladékot. Archív • Fotó: Haáz Vince

Azt még nem tudni, hogy a város kifizeti-e a 12 millió lejt, vagy megpróbálja megtalálni a törvényes útját annak, hogy behajtsa azoktól, akik nem tartották be a szerződésben foglaltakat és nem gyűjtötték be a lakosságtól a pénzt.

az akkori városvezetés elmulasztotta kidolgozni a díj beszedésének szabályzatát, így a városlakók, illetve a cégek június és december között nem fizették be a díjat. Ez hozzávetőlegesen 12 millió lej, ezt a szolgáltató most a városházától szeretné behajtani.

Ez azt jelenti, hogy egy személy egy évben 142,44 lejes speciális szemétilletéket kell törlesszen, az adójával együtt. Igen ám, de

egy négytagú család esetében ez már 569 lej.

Mint Ionela Ciotlăuş elmondta, ezt lehet két részben is törleszteni, úgy mint a helyi adókat és illetékeket. Azt is megtudtuk tőle, hogy mivel ezt egy szolgáltatásért fizetjük, erre nem vonatkozik a tízszázalékos kedvezmény, ha kifizetjük március végéiig a teljes összeget.

A rendőrségi nyilvántartást is megnézik

A városlakók másik elégedetlensége abból fakadt, hogy az adókat és illetékeket kimutató online rendszer automatikusan három személyre számítja a speciális szemétilletéket, holott a háztartásokban élő személyek száma nagyon változó. A gazdasági tanácsadó elmondta, hogy ez csak egy algoritmus, és

mindenkinek nyilatkozatot kell benyújtania a városházához, ami alapján kiszámítják személyszám szerint az illetéket.

A saját felelősségre írt nyilatkozatokat a tömbházlakók benyújthatják a lakótársulásokhoz is, akiknek képviselői majd továbbítják azokat a városházára. Online is be lehet küldeni a nyilatkozatot a declaratii.salubrizare@tirgumures.ro címre. A határidő március vége, de mindenképp azelőtt nyújtsuk be, mielőtt fizetni megyünk, hacsak nem éppen a program által generált három személy után szeretnénk fizetni. Az is elhangzott, hogy

a saját nyilatkozatokat össze fogják vetni a rendőrségi nyilvántartásokkal, hiszen az a céljuk, hogy mindenki becsületesen fizesse be a szemétilletéket.

Megfelelő pénzt hiányában ugyanis nem lehet minőségi szolgáltatást követelni.

Azt is megtudtuk, eddig gyakran megtörtént, hogy nem a valós személyszám szerint fizettek a magánházak lakói vagy a tömbházlakók, és emiatt is került anyagi nehézségbe a város volt szemétszolgáltatója. Ami az elkövetkező időszakot illeti, a városvezetés szeretne egy saját igazgatóságot létrehozni, amely felelne a szemétszállításért és a hóeltakarításért, ugyanakkor fontosnak tartják, hogy a szelektív hulladékgyűjtés is újrainduljon Marosvásárhelyen.