Februártól indulhat újra a szelektív hulladékgyűjtés Marosvásárhelyen

Hamarosan Marosvásárhelyen is lesznek szelektív tárolók

Közösségi oldalán jelentette be Soós Zoltán marosvásárhelyi polgármester, hogy feltérképezték a jelenlegi helyzetet a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban. Mint kiderült, a város önkormányzata szerződésben vállalta, hogy 2021. január 1-jéig a hulladék újrahasznosítási aránya eléri a teljes mennyiség, azaz az évi 87,8 millió kilogramm ötven százalékát. E kötelezettség megszegését a környezetvédelmi ügynökség évente 2,6 millió lejjel bünteti.

Dorin Florea volt polgármester korábbi indoklása szerint azért nem gyűjtik szelektíven a szemetet, mert a városnak és könyékének még nincs új hulladékelszállító cége. Mint ismert, Maros megyében a hulladékelszállítás kérdését a Maros megyei tanácshoz tartozó Maros Ecolect Közösségi Fejlesztési Társulás felügyeli. Ők szervezték meg a versenytárgyalásokat, amelyen kiválasztották a térségbeli szolgáltatókat.

Marosvásárhelynek és környékének még nem sikerült szolgáltatót találni, pedig már két versenytárgyalás is volt ez ügyben.

Mint az Ecolect ügyvezető igazgatója, Tóth Andrea a Székelyhonnak elmondta, az új szolgáltató hiánya nem ok arra, hogy Marosvásárhelyen ne működjön a szelektív hulladékgyűjtés, hiszen korábban a Salubriserv, most pedig az ideiglenes szolgáltató is gyűjtheti szelektíven a szemetet.

Semmi törvényes akadálya nincs annak, hogy az aktuális szolgáltató összeszedje az újrahasznosítható hulladékot.

„A volt városvezetés állandóan arra hivatkozott, hogy majd az új szolgáltató teszi ezt meg, ezzel elodázva a szelektív gyűjtést.” Az igazgatótól megtudtuk, hogy Marosvásárhely és térsége esetében a héten készítik elő az újabb, immár harmadik versenytárgyalást, hogy kiválasszák a szolgáltatót. Eddigi tapasztalataik szerint ennek legalább féléves kifutása lesz.

Törvényes akadálya nincs, de a szelektív hulladék begyűjtéséhez szükséges tárolók megléte vagy hiánya mégis gond elé állítja a szelektív hulladékgyűjtést bevezetni készülő városvezetést. Ugyanis mint Soós Zoltán bejegyzéséből kiderül: Marosvásárhely 2013 óta több mint 18 ezer szeméttárolót és konténert kapott szelektív hulladékgyűjtés céljából.

„A korábbi köztisztasági vállalat azzal a szerződésben foglalt feltétellel használhatta ezeket, ha maga is beruházásokat, fejlesztéseket eszközöl. Mivel erre nem került sor,

a kukákat és a tárolókat nem használták, hanem raktáron maradtak. Mára körülbelül 85 százalékuk tönkrement, hozzávetőlegesen 40 százalékát lehet csak felújítani.”

Mindezek ellenére Soós Zoltán azt szeretné, hogy jövő februártól újrainduljon a szelektív szemétgyűjtés Marosvásárhelyen, és az újrahasznosítható hulladékok ne kerüljenek a szeméttelepre.

Egyébként a környezetvédelmi minisztériumnak is van egy tervezete, amellyel betétdíjassá tenné a műanyag palackokat és üvegeket, ami azt jelentené, hogy vásárláskor többet fizetnénk a termékért, de a palackot, üveget kötelező módon pénzért vissza kellene váltsák az üzletek.