Sokan száguldoznak a felújított vidéki utcákban Kovács Attila • 2019. október 12., 22:00 2019. október 12., 22:00 Új kihívást jelent a vidéki településeken, kisvárosokban a felújított, leaszfaltozott helyi érdekű utakon, utcákon növekvő, és főként gyorsuló autós forgalom. A helyi önkormányzatok sebességkorlátozással próbálkoznak elejét venni a jelenségnek, de a táblák legtöbbször hatástalanok, a fekvőrendőrökről pedig megoszlanak a vélemények.

Sok vidéki településen már a mellékutcákat is aszfalt borítja. Balesetveszélyt jelent a gyorshajtás • Fotó: Beliczay László

Sok autóvezető számára a községi, helyi utakon, mellékutcákban eddig nem tapasztalt lehetőséget jelent a jó minőségű úttest, ahol nem kell óvatosan haladva kátyúkat, köveket kerülgetni, vagy a felvert por miatt mérsékelt sebességgel közlekedni. Gyors, akadálymentes az eljutás bárhová, és mivel még nem olyan sűrű a forgalom, mint a nagyobb városokban, az egyenes szakaszokon ki lehet próbálni az autó teljesítményét is, jól rálépve a gázpedálra. A száguldozóknak a községi besorolású utakon közlekedésrendészektől, radarozástól sem kell túlzottan tartaniuk, ezért történik meg, hogy sokan nagy sebességgel közlekednek, kevésbé figyelve a forgalom más résztvevőinek, például a gyalogosok biztonságára. Az általunk megkérdezett polgármesterek véleményéből kitűnik, hogy egyértelműen jó megoldás, kényszerítő eszköz nem létezik a gyorshajtás visszaszorítására az ügykezelésükben levő utakon, ezért a sofőrök önmérsékletére, jóérzésére lenne szükség. Fekvőrendőrökben bíznak Székely Ernő csíkszentkirályi polgármester szerint a felújított községi utak, mellékutcák többsége viszonylag keskeny, ha két autó szembemegy egymással, félre kell húzódniuk, így nincs sok lehetőség a száguldozásra. Egy olyan útszakasz van, amely szélesebb, ez a templom és az iskola felé vezet, és ott rendszeresen előfordul, hogy a megengedettnél nagyobb sebességgel közlekednek az autósok – számolt be. Noha sebességkorlátozást jelző táblát is szereltek fel, de ennek nem sok hatása volt, aztán egy csőtörés miatt fel kellett törni az aszfaltot, utána pedig nem állították helyre a burkolatot, hogy lassításra késztessék a sofőröket. A polgármester úgy látja, ebben az utcában fekvőrendőr elhelyezésére lesz szükség ahhoz, hogy megállítsák a gyorshajtókat.

Az érintett övezetekben a rendőrség fokozottabb jelenlétére van szükség, beleértve a műszaki sebességmérést is • Fotó: Barabás Ákos

Gyergyóalfaluban is problémát jelent a gyorshajtás a községi utakon – tájékoztatott Gáll Szabolcs, a község polgármestere, hozzátéve, a lakosság kérésére szoktak fekvőrendőröket elhelyezni, ezzel próbálva korlátozni a sebességet. Szinte minden utcában van ilyen sebességcsökkentő küszöb, a polgármester szerint ezek elérték a céljukat, meg lehet előzni a gyorshajtást. Azt is megerősítette, hogy a sebességkorlátozást jelző táblák nem érik el céljukat, ezek jelzéseit a legtöbben nem veszik figyelembe, ezért a radarozás, illetve a fekvőrendőrök kihelyezése állíthatja meg a száguldókat. A felújított községi utakon gyorshajtás miatt közlekedési baleset nem történt az utóbbi években – tudtuk meg. Megosztó akadályok Sándor József felsőboldogfalvi községvezető is úgy véli, hogy a sebességhatárt jelző táblák nem sokat érnek a gyorshajtókkal szemben, akik nem zavartatják magukat ezektől. Azt is problémának tartja, hogy a községi utak nem olyan szélesek, mint más besorolású utak, hanem keskenyebbek. Szerinte ők nem sokat tehetnek a táblák elhelyezésén kívül, a fekvőrendőrt nem tartja megfelelő megoldásnak, mert felszerelésük esetén a közelben lakók kifogásolják az áthaladó járművek keltette zajt, dübörgést. Ő a közúti ellenőrzés rendszeresítését látná hatásos megoldásnak arra, hogy a száguldozást mérsékeljék, jelenleg ugyanis a község útjain nem végez sebességmérést a közlekedésrendészet. ,,Az lenne a legjobb, ha az emberek betartanák a forgalmi szabályokat. A község településein lakókkal nincs probléma, de amikor jön egy idegen, akkor előfordul a sebesség túllépése. Előfordult, hogy egymás tükrét leütötték, mert nem lassítanak, nem húznak félre eléggé – részletezte. Mint megtudtuk, közúti baleset nem történt gyorshajtás miatt a községi utakon. Kiegészítő táblák Csíkszentdomokoson is vannak olyan autósok, akik nem veszik figyelembe, hogy gyalogosok, köztük gyerekek is lehetnek az utcán – mondta kérdésünkre Karda Róbert polgármester. Mint ismertette, a községi utakra vonatkozó szabályozás szerint az önkormányzati képviselő-testületek kell eldöntsék, hol tartják szükségesnek a sebességkorlátozást, és ennek megfelelően az ezt jelző táblákat is fel lehet szerelni, de persze fennáll a veszély, hogy nem tartják be a jelzéseket. Mint elmondta, olyan kiegészítő táblákat szeretnének kihelyezni, amelyeket a városokban is felszerelnek a sebességkorlátozó táblák alá a lakóövezetekben, gyerekek jelenlétére figyelmeztetve a sofőröket. A fekvőrendőrök használata is szóba került, ezekkel viszont a községvezető szerint az a gond, hogy téli időszakban fel kell venni, mert a hóekék munkáját akadályozzák. Megjegyezte, Szentdomokoson előfordul, hogy nemcsak a közlekedésrendészek, hanem más rendőrök is igazoltatnak, ellenőriznek, és ez is egy visszatartó tényezőt jelent. ,,Mindenkinek a jóérzésére kell hatnunk valamilyen formában, senkinek sem jó a bírságolás" – vélekedett.

• Fotó: Barabás Ákos

Kiemelkedés az úttesten Gyulakuta utcáit is korszerűsítették az elmúlt években, ezért sebességkorlátozást jelző táblákat is felszereltek, de mint Varga József polgármester elmondta, más lehetőségeken is gondolkoznak a gyorshajtás visszaszorítása érdekében. A műanyag elemekből készülő fekvőrendőröket nem tartja jó megoldásnak, mert bele kell fúrni az aszfaltba, télen a hóeltakarítás miatt fel kell szedni, a lyuk megmarad, a fagyás-olvadás pedig elrepeszti a burkolatot, rövidítve az élettartamát. ,,Kivártuk, amíg Erdőszentgyörgyön néhányat letettek, és egy tél után már nem is rakták vissza” – számolt be. A napokban arról beszélgettek a polgármesteri hivatalban, hogy aszfaltból készítsenek nem túlzottan magas útpálya-emelkedést az utakon, főleg azokban az övezetekben, ahol gyalogátjárók vannak. Úgy látja, ez lenne a legjobb megoldás. ,,Főleg a fiatalok szeretik kipróbálni a modern út nyújtotta lehetőségeket, hála Istennek, balesetünk még nem volt. Ahol soha nem volt aszfalt, és elkészül, azt a gyerekek szívesen veszik birtokukba, mint egy új játszóteret – ez a valóság, és ez minden szülőnek, felelős személynek elég sok gondot okoz. Meg vagyok győződve arról, hogy lépni kell” – fejtette ki Nevelésre is szükség van Szentegyháza kisvárosként éli meg a felújított utcákban jelentkező gyorshajtást. Mint Molnár Tibor polgármester kérdésünkre elmondta, lakossági panaszok is vannak, de a lakók egy része a fekvőrendőrök elhelyezése érdekében gyűjt aláírásokat, a másik része ellene. , Szerintem fel kellene nőni ehhez, hogy jó utak lettek, eleget voltak gödrök, ne tegyünk magunknak akadályokat – vélekedett. Az egyik megoldás szerinte az lenne, hogy időnként a rendőrök ellenőrzéseket végezzenek, megszoktatva az embereket, hogy ugyanúgy kell közlekedni, mint más utakon. Hozzátette, több utcában korábban azt is megszokták a szülők, a gyerekek, hogy a játszótér az úton volt. ,,Nem látom jónak, hogy fekvőrendőröket tegyünk, mert ha elhelyezzük ezeket, jön az ott lakó, hogy őt zavarja éjjel a zaj, a fékezés. Másrészt a szakemberek azt mondják, fekvőrendőrt csak óvodák, iskolák elé szabad tenni. A forgalmat folytonossá kell tenni, nem fékezni, s akkor nem lesznek torlódások” – magyarázta. Azt is problémának nevezte, hogy Szentegyházán sűrűn változnak a városi rendőrség vezetői, és amire a legutóbbi rendőrfőnökkel egyeztettek, hogy milyen intézkedésekre van szükség, addig elhagyta a várost. ,,Módszereket kell találjunk arra, hogy miként közlekedjünk a jó úton addig, amíg felnövünk ehhez. Arra kell nevelni a forgalomban résztvevőket, hogy a jó út nem azt jelenti, hogy száguldozni kell” – hívta fel a figyelmet a polgármester.

• Fotó: Barabás Ákos

Ellenőriz a rendőrség



Az érintett övezetekben a rendőrség fokozottabb jelenlétére van szükség, beleértve a műszaki sebességmérést is, így lehet azonosítani mindazokat, akik túllépik a megengedett sebességhatárokat, figyelmeztetve, majd szükség esetén bírságokat is alkalmazva. Ez a rendőrség feladata, mindenkinek meg kell értenie, hogy kötelező betartani a közúti közlekedésre vonatkozó szabályokat – ismertette kérdésünkre Gheorghe Filip, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. Hozzátette, a rendőrök igyekeznek jelen lenni a községi utakon is, és ellenőrizni fogják a közlekedési szabályok betartását.