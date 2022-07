Sokakat nem találnak otthon a kérdezőbiztosok

Noha a népszámlálás online önkitöltős szakaszászab Csíkszereda kimagaslóan teljesített és országos szinten az élvonalban végzett, a jelenleg zajló személyes lekérdezéses szakasz már jóval nyögvenyelősebben folyik – tudtuk meg Bors Béla alpolgármestertől. Mint részletezte, több probléma is nehezíti a második szakaszt,

a lakosság egy része a nyaralások miatt nincs otthon, mások nem fogadják a kérdezőbiztosokat, illetve az adatbázissal is gondok vannak.

Az alpolgármester arra is kitért, hogy országos szinten hoztak egy arra vonatkozó határozatot, amely alapján újra meg lehet nyitni a népszámláló pontokat. Ennek a csíkszeredai önkormányzat is eleget tesz, így az érdeklődők két helyszínen, a városháza Vár tér 1. szám alatt lévő épületében, illetve a volt Postabank épületében működő ügyfélközpontban kérhetnek segítséget.

Arra biztatunk mindenkit, akinél még nem járt kérdezőbiztos, és keveset van otthon, hogy látogasson el valamely népszámláló ponthoz. Az a cél, hogy mindenki megszámláltasson. A második szakasz július 17-ig tart, tehát már csak valamivel több mint egy hét van hátra, és jelenleg még mintegy 10 ezer személy vár megszámláltatásra Csíkszeredában. Ne hagyjuk, hogy csak egy statisztikai számot generáljon a rendszer belőlünk, hanem éljünk azzal a lehetőséggel, hogy etnikai és vallási hovatartozásunkat is tudjuk lenyilatkozni

– húzta alá Bors Béla. Hozzátette: Csíkszeredában is felröppentek az olyan álhírek, amelyek szerint adóemelés vagy migránsok betelepítésének szándéka áll valójában a népszámlálás mögött, de az elöljáró ismét nyomatékosította, hogy ezeknek semmilyen valóságalapja sincs. „Népszámlálásról van szó, tehát el szeretnék minden tévhitet hessegetni arra vonatkozóan, hogy ezután bármilyen adóemelés vagy egyéb megszorító intézkedések történnének. A tíz évvel ezelőtti kérdőívekben ugyanezek a kérdések szerepeltek, de az ugye már rég volt, és sokan elfelejtették” – mutatott rá az alpolgármester. Zárásként arra is kitért: a hátralévő 23 százalék elég soknak számít, de bízik benne, hogy minél többen felkeresik a népszámláló pontokat. Akik így tesznek, legyenek felkészültek, tudják a család és a lakás adatait, hogy megfelelő módot tudják kitölteni a kérdőívet, és ne kelljen esetleg másodszor is visszamenniük.