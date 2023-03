Sokadalom helyett Zilele Orașului Târgu Secuiesc – papíron

Kézdivásárhely tanácsának csütörtöki ülése rendhagyó módon Canea-Kocsis András kórházigazgató beszámolójával kezdődött. Az igazgató az egészségügyi intézmény 2019 és 2022 közötti tevékenységéről tartott vetített képes beszámolójában egyebek mellett a támogatásokból megvalósított fejlesztésekről, korszerűsítésekről is szólt, így a sebészet épületének és a kórház konyhájának, illetve a pszichiátria étkezdéjének felújításáról, továbbá a különféle orvosi eszközök beszerzéséről is. A folyamatban levő járóbetegrendelő-bővítést, illetve a tervek között egy új belgyógyászat létesítését is említette.

A folytatásban a képviselő-testület huszonegy tanácsi határozatról szavazott. Egyebek mellett jóváhagyták a Vigadó Kulturális Központ színházi státusszal történő létrehozását, elfogadták a Wesselényi Miklós utca telekkönyvezésére vonatkozó kataszteri iratcsomót, és jóváhagyták Kézdivásárhely felvételét a Romániai Energiavárosok Szövetségébe (OER).

Utolsó napirendi pontként a városnapok átnevezéséről döntöttek a tanácsosok. Bokor Tibor polgármester előterjesztésében megjegyezte, nem lehet magyar szavakat használni, ezért a Sokadalmat el kell felejteni.