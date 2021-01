Sok koronavírusos beteg felépüléséhez nyújtottak segítséget

• Szerző: Simon Virág

A mentőszolgálat vezetője, Varga Zsigmond elmondta, hogy az egyik marosvásárhelyi orvos koronavírus-fertőzése kapcsán merült fel annak a szükségessége, hogy a beteg otthonában is oxigénkoncentrátor berendezést lehessen biztosítani.

Tíz önkéntes fiatal tevékenykedik a marosvásárhelyi Samaritanus Mentőszolgálatnál, közülük három egészségügyi asszisztens és egy orvos. Az elmúlt nehéz, járványterhes időszakban is naponta betegeket szállítottak, koronavírusteszteket végeztek, és legutóbbi projektjük, az Oxigént Marosvásárhelynek révén emberéleteket mentettek.

A mentőszolgálat kidolgozott egy kérdőívet is, amellyel a háziorvosok pontosabban fel tudják mérni az oxigénszaturációt, a vérnyomást, esetleg a vérvizsgálat eredményeit is figyelembe veszik, hogy pontosan megállapítsák, milyen állapotban van a beteg. Elhangzott, hogy minden esetben a háziorvos felügyeli a beteg állapotát, és ő dönt arról, hogy segíthet-e az oxigénkoncentrátor az otthon gyógyuló betegnek, vagy inkább kórház kell vonulnia.

Ebből 11 oxigénkoncentrátort vásároltak (darabját 2500 lejért), több pulzoximétert és a fogyóanyagokat. Meghatódva mesélte el a 82 éves Endre bácsi esetét, aki felhívta a mentőszolgálatot és megkérdezte, hogy mennyibe került egy oxigénkoncentrátor. Amikor elmondták, hogy nekik nincs eladó, ők csak orvosi ajánlásra biztosítanak ingyen ilyent, akkor a férfi elmondta, hogy ő szeretne egyet kifizetni, adományként. Meg is tette, így segítve azokon, akik nehéz helyzetbe kerülnek, és otthonaikban szeretnének gyógyulni.

Az önkéntesektől megtudtuk, volt olyan esetük, amikor az édesapját koronavírus-fertőzés miatt elveszítő személy kérte a segítségüket, mert ő is beteg volt, de félt kórházba menni. Tudtak segíteni, és karácsonykor üzenetben köszönte meg, hogy megmentették az életét. Varga Zsigmond azt is elmondta, bár nem tudni, hogy meddig tart a járvány, de az adományokból megvásárolt eszközöket azután is lehet használni, kölcsön tudják adni légzési nehézségekkel küzdő személyeknek.