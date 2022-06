Sok esküvő sok pénzért

Az energiaárak és az élelmiszerek árának növekedése következtében jócskán megdrágult idén az esküvői menü Székelyföldön is: a tavalyhoz képest a különböző vendéglátóknál 200–350 lej közötti áron lehetett választani a menük kínálatából. A fiatal párok a drágulás mellett azzal is szembesültek, hogy a koronavírus-járvány miatt kimaradt két esztendő miatt nehezen találtak szabad helyet az ünneplésre, holott ebben az idényben nemcsak szombaton, és adott esetben vasárnap, hanem pénteken is tartanak lakodalmakat.

„Tavaly tavasszal foglaltuk le az éttermet az esküvőre úgy, hogy erre az évre már csak a pénteken volt szabad időpont" – osztotta meg érdeklődésünkre egy csíkszeredai menyasszony. Hozzátette, a menü fejenkénti ára 200 lejbe fog számukra kerülni, amely tartalmazza az érkezéskor felkínált pezsgőt, a kávét, a vizet és a csapolt sört, továbbá az előételt, a levest, a főételt és a hajnali menüt. Hozzátette, tavaly ugyanezért 160 lejt kértek el a vendéglátók. Az általuk megkeresett többi étteremnél is drágulást tapasztaltak, úgy véli,

idén akár 40–50 lejjel is többe kerül az esküvői menü az elmúlt évhez képest.

„Volt olyan rendezvénysátor, ahol 280–310 lejt is elkértek a menüért, viszont azért volt ennyivel drágább, mert az italt is tartalmazta" – magyarázta. Tódor Etelka, a csíkszeredai Hunguest Hotel Fenyő ügyvezető igazgatója elmondta, személyre szabottan, az ügyfelek igényei szerint állítják össze az esküvői menüt. Az ára is annak függvényében változó, hogy mit kérnek a menübe, továbbá az is, hogy nappali vagy éjszakai rendezvényről van-e szó. Hozzátette, tavalyhoz képest idén 10–15 százalékkal drágult meg az esküvői menü. Megjegyezte azt is,

az a tapasztalatuk, hogy most már inkább a fiatalok választják ki a menüt, és nem a szülők.

Egyébként ügyfeleik számára lehetőséget biztosítanak arra, hogy előre megkóstolják a kínálatukat, amelyek közül így ki tudják választani, hogy mit szeretnének a lakodalmuk napján. Általában nem térnek el a hagyományoktól, azonban vannak, akik kacsamellet, lazacot, kaviárt vagy libamájat is választanak a menübe. Tőle tudjuk, hogy

az egész esküvői idényre le vannak foglalva a termeik, pénteken, szombaton és vasárnapon is tartanak lakodalmakat.