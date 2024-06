Sikerült felszabadítani az utakat, az áramszolgáltatás is kezd visszaállni a vihar után

Nagy mennyiségű eső zúdult hétfő délután Udvarhelyszékre. A gyorsan érkező vihar miatt Ro-Alertben is figyelmeztették a székelyudvarhelyieket. A vihar következtében több városrész is áramszolgáltatás nélkül maradt.

Hasonló volt a helyzet ugyanakkor a Tamási Áron Gimnázium bentlakásánál és elemi osztályosoknak fenntartott épületénél is. Ott is lezárták a helyszínt, hiszen a földre hullott cserepek mellett számos fa is kidőlt – beleértve a székely zászlót tartó rudat is.