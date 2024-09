Ezt a rendezvényt szeretnék Csíkszeredában is „meghonosítani”, az eseményre pedig a séta mellett számos más programmal készülnek: lesz vérnyomás- és cukorszint-mérés, érdekességek és tudnivalók a szívről, tombola és találkozó szakorvosokkal.

A központi parkba három sátort állítanak fel a vérnyomás- és cukorszintméréshez, illetve a regisztrációhoz a futásra, sétára. Aki regisztrál, tombolajegyet is kap, a rendezvény végén ugyanis a Medexpert Kft. jóvoltából öt vérnyomásmérőt és öt pulzoximétert, a Kolumbán Optika jóvoltából pedig három 500 lejes vásárlási utalványt fognak kisorsolni a résztvevők között. Ugyanakkor a helyszínen lesz a mentőszolgálat egy rohamkocsija, amelyet stroke vagy szívinfarktus esetén szoktak bevetni – ezúttal arra lesz lehetőség, hogy az érdeklődök belülről is megtekintsék a járművet.

Mint Kraft Zsolt magyarázta, nemcsak egyszerű sétát szeretnének szervezni, hanem kiegészítő programokkal is színesíteni fogják az eseményt. „Szeretnénk minél több embert bevonni, megszólítani minden korosztályt”– tette hozzá.

Iskolákból várnak jelentkező gyermekeket a parkban kijelölt 950 méteres távú futásra, ami nem lesz versenyszerű, aki végigszaladja, gyümölcsöt, ásványvizet kap jutalmul.

Az 50 percre tervezett séta pedig abban lesz különleges, hogy a park különböző pontjaira 12 tematikus nagyposztert helyeznek ki, amelyekről Kraft Zsolt fog röviden beszélni; dr. Szakács Emőke szintén jelen lesz, és ő is felszólal. Fülöp Zoltán, a Csíki Játékszín kiváló színésze lesz az esemény moderátora.

Az első állomásnál felhívják a figyelmet, hogy térségünkben milyen nagy gondot jelentenek a szívbetegségek, a magas vérnyomás, illetve a stroke és a cukorbetegségek. A kettes poszter a szív anatómiáját mutatja be. A hármas poszter a szívet mint szimbólumot ábrázolja. A négyes és ötös poszter a szív ellenségeit és barátait mutatja be gyermekrajzokon keresztül. A hatos ajánlásokat ismertet a szív egészségéért. A hetes poszter a helyes étrendet népszerűsíti. A nyolcas és a kilences állomás A szív a történelemben címet viseli. Érdekesség például, hogy a Habsburgok a szívnek külön temetkezési helyet tartottak fenn. A tizedik és tizenegyedik molinó a szívet a költészetben taglalja, az utolsó pedig a szívet a természetben mutatja be.

A sétát követően a résztvevők a Sapientia EMTE csíkszeredai épületének étkezőjébe vonulnak, amely kétszáz személy befogadására alkalmas. Itt várják a csapatot a szakorvosok. Lehetőség lesz tőlük kérdezni, érdeklődni is. Az eseményt tombolasorsolás zárja. (Rossz idő esetén a Sapientia EMTE csíkszeredai épületének földszinti termében vetítést és kerekasztal-beszélgetést tartanak.)