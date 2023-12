Sérült gyermekek oktatása: a szülők számára is nehéz a váltás

Nem volt feszültségektől mentes a sérült gyermekek oktatására irányuló tevékenység elköltöztetése Székelyudvarhelyen. Hétfőn az új központban kezdődött el az oktatás, de ismét vita alakult ki a régi és az új helyszín kapcsán, továbbá az új központban tapasztalható körülményekről.

2023. december 04.

Hétfőn elkezdődött az oktatási tevékenység a sérült gyermekek képzésére szánt új székelyudvarhelyi központban. A tevékenységet a Cserehátról költöztették el a Csalókán álló új épületbe, ám ezt – amint arról már írtunk – viták előzték meg. korábban írtuk Belefáradtak a konfliktusokba, nem harcolnak tovább az elköltöztetés ellen Nem harcol tovább a székelyudvarhelyi Szent Ferenc Egyesület vezetője a sérült gyermekek oktatására irányuló tevékenység elköltöztetése ellen – mondta el lapunknak Nagy Sándor, az egyesület elnöke. Mindeddig a Szent Ferenc Egyesület a Sérült Gyermekekért végezte ezt a tevékenységet, de a városháza kifejezetten szociális célokra használatba kapott egy új, többszintes ingatlant e célra, és szerették volna egy épületbe költöztetni a hasonló tevékenységet végző egyesületeket, alapítványokat. Az egyesület vezetője, illetve a szülők egy része ezt nem támogatta, de végül az előbbi úgy döntött, az egyesületnél a jövőben csak délutáni, fejlesztő tevékenységeket szerveznek.

Fotó: László Ildikó

A szülők hétfőn már az új központba vitték gyermekeiket.

Noha arra lehetett számítani, hogy az autista kiskorúak rosszul viselik a helyszínváltozást, a szülők egy része is nehezen fogadja el az új helyzetet, és láthatóan nem új keletűek a feszültségek a szülői közösségben.

Az új központ egy többszintes, modern épület, liftaknát is építtetett belé a tulajdonosa, és azt ígérte, a felvonó több tízezer eurós költségét is átvállalja, noha már használatba adta a város számára az épületet, mondja Ölvedi Zsolt alpolgármester, miközben körbevezet az ingatlanban. Az udvaron is átalakításokat terveznek, kerítéssel és egy hátsó kapuval zárnák körbe az épületet, illetve más, a tevékenységnek megfelelő módosításokat is eszközölnének. Hirdetés A szakhatósági engedélyeztetéseket elkezdték, szóban mindegyikre ígéretet kaptak, már csak a papírmunkát kell elvégezni, kedden a főtanfelügyelő és a szaktanfelügyelő is a helyszíni szemlét tart ez ügyben. Személyzetbővítésre szeretnének engedélyt kérni, mert

egy gyógypedagógusra és egy dajkára is szükségük van, hogy átfedésekkel, illetve váltással hosszított programot tudjanak biztosítani, mint a hagyományos napközikben

– ezt már Antal Csilla, a Ficánka Napköziotthon igazgatója mondta el, aki mérföldkőnek nevezte az új központ létrejöttét, az ott tapasztalható körülményeket dicsérve.

Fotó: László Ildikó

A sérült, napközis korú gyermekek a Ficánkába vannak beíratva, a szülők között viszont akad olyan, aki nem szeretné az új központba járatni gyerekét, inkább hagyományos napközis csoportba vinné, valamint délutáni fejlesztő foglalkozásokra.

A városházán nagyon örülnek ennek az épületnek.

Kétségbeesetten keresték a helyszínt egy másik szervezet számára, amikor a felajánlás érkezett, akkor született meg az elképzelés, hogy egy épületbe költöztethetnék a hasonló tevékenységet végző egyesületeket. Meggyőződésük szerint ez idővel mindegyikük számára jobb és hasznosabb lenne – mondja az épület megtekintése közben a városháza tanügyért is felelős szociális közszolgálati osztályának vezetője. Az iskoláskorú sérült gyermekek oktatása a földszinten zajlik, oda jár több gyermek, és ott több a szülő is. Egyelőre ott is rövid programú az oktatási tevékenység – van olyan szülő, aki sajnálkozva jelenti be, hogy emiatt nem fogja tudni oda járatni gyermekét, mert más településen élnek.

Az új és a régi helyszín kapcsán hamar vita kerekedik néhány szülő között.

Van, aki teljesen elégedett az új központtal, és az engedélyek hiányát emlegeti a régivel kapcsolatban. Ha már az engedélyekről van szó, az új központban sem megfelelő minden, át kell alakítani a mosdókat, az ajtók sem kifelé nyílnak, ahogy az elő van írva, kerítés sincs, veti közbe egy másik szülő. Nincs mozgássérült-feljáró sem, igaz, jelenleg mozgássérült gyermek sincs a csoportban.

Fotó: László Ildikó