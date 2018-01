Serketánc: igazi közösségi élmény, ami sokmindenre nevel

Több száz gyerek jár népi gyermekjátékokat, néptáncot és népdalokat tanulni a csíkszeredai Gyermekek Házába, ahol Ádám Katalin hétről hétre a Serketáncházba is várja őket. A kis serketáncosok ugyan számos rendezvényen is fellépnek évente, de a hangsúly mégis a közös tevékenységen, a játék és a tánc örömén van.

• Fotó: Ádám Gyula

Legutóbb a Családok adventje a Családlánccal elnevezésű rendezvényre hívtak meg, ugyanakkor a Majláth Gusztáv Károly téren a harmadik gyertyagyújtásnál is kántáltunk, vittük a vesszőből font és csuhéfigurákkal benépesített, a gyermekek által készített betlehemest. Sok éve már, hogy a farsang utolsó vasárnapján megszervezzük a serketáncosok és a Borsika csoport bálját, ahová a szülők is eljönnek. Volt példa rá, hogy anyák napja alkalmából a csíksomlyói kegytemplomban köszöntöttük az édesanyákat.

Az utóbbi években a foglalkozásokat péntek délutánonként tartják. Délután négy és öt óra között az első és második osztályos gyerekek járnak a Serketáncházba, számukra gyermekjátékokat is tartanak és nagyon sok népdalt is elsajátítanak a táncolás mellett. Ők főként felcsíki táncokat és moldvai körtáncokat tanulnak. Öt órától pedig érkeznek a harmadik és negyedik osztályosok, számukra is népdaltanulással kezdődik a foglalkozás, de ők már ózdi és széki táncokat is tanulnak, hogy egy-egy táncházban, bálban is megállják a helyüket.

Minden évben részt veszünk a Csángó Nap táncházában, fellépünk a Csűrdöngölő fesztiválon, az Ezer Székely Leány Napján.

Ez utóbbira már tíz esztendeje én állítom össze a népi gyermekjátékokat a többi résztvevőnek, hogy azok is bekapcsolódhassanak, akik nem fellépőként vesznek részt a rendezvényen. Ezt megelőzően a serketáncosok, a borsikásokkal és a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes táncosaival gyakorolnak” – tudtuk meg Ádám Katalintól. A Serketáncházba járók ugyanakkor részt vesznek a nyaranta megszervezett Felcsíki Hagyományőrző Gyermektáborban is, és ez is jó alkalom számukra a nagyobb, borsikás táncosokkal való ismerkedésre, a kézműves foglalkozásokba, táncházakba való bekapcsolódásra. Ez azért is fontos, mert ötödik osztályos koruktól a serketáncosok nagy része az Antal Rozália és Szalay Zoltán vezette Borsika tánccsoport tagja lesz.

Közös tanítás

A serketáncosok részt vesznek továbbá a jeles napok előtti kézműves foglalkozásokon, a hagyományőrző gyerekprogramokon és évente ellátogatnak a megyei farsangbúcsúztatóra is. A csapat állandó zenésze Nagy István, és időnként több zenészgyerek is közreműködik. Katalin férje, Ádám Gyula tanítja a gyerekeknek a legényes táncot, ugyanakkor lányaik – Rebeka és Julika – is szoktak segíteni a tevékenységek lebonyolításában. A Csóori Sándor Programnak köszönhetően pályázaton nyert összegből székely ruhát tudnak varratni a kis táncosoknak. A csoportvezető elmondta,

az anyukák, nagymamák nagyon szép táncos szoknyákat varrtak a lányoknak, minden Serketáncházban ebben jelennek meg, hozzá fehér ing, kopogós táncos cipő és befonott haj. Ez a viselet szép tartást is ad nekik.

Körtáncot ropnak

„A néptánc közösséget teremt, közösségformáló ereje van, ezért szoktam a moldvai körtáncokat is belelopni a foglakozásokba. Ez egy nagy, nyitott táncház, folyamatosan érkeznek és bekapcsolódnak gyerekek az év során, és

aki először jön hozzánk, a körtáncnak köszönhetően azt érzi, hogy együtt tud táncolni a csapattal.

Nem a színpadi táncon van a lényeg, inkább a foglalkozásokat igénylik a gyerekek, szülők.

Jó közösség-összekovácsoló ereje van, fejlődik a gyerekek önazonosság-tudata, magyarságtudata ezáltal, a ritmusérzékük, térérzékük, gazdagodik a népdalkincsük. A nemzeti mozgáskultúránk művészeti élményén keresztül fejlődnek a gyerekek.