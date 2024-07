Semlyén Zsolt: az Európai Parlament olyan felesleges, mint kan disznón a csecs

Az esemény legelején a politikusok Orbán Viktor magyar miniszterelnök román hivatali kollégájával, Marcel Ciolacu kormányfővel való pénteki találkozójának kapcsán a magyar–román kapcsolatok javulásáról beszéltek, kiemelve, hogy annak az európai uniós érdekérvényesítésben is fontos szerepe van, akár már rövidtávon is, így mindkét nemzetnek érdeke a szoros együttműködés a két ország és a két nemzet között.

Emellett azt is felvázolták, hogy mi Magyarország és az RMDSZ álláspontja az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban.

illetve hogyan néz ki véleményük szerint most az erőegyensúly Európában, mit várhatunk ettől, milyen változást tud elhozni egy amerikai fordulat például a brüsszeli politikában?

Az orosz–ukrán fegyveres konfliktusról is hasonló mind Semjén, mind Kelemen álláspontja. Semjén Zsolt kiemelte,

amely akár az emberiség végét is jelenthetné. „Tehát mit mond a józan ész és a normális erkölcsi érzék? El kell kerülni a legfőbb rosszat. El kell kerülni a háborúnak az eszkalációját, el kell kerülni azt, hogy egy orosz–NATO-háború legyen, mert annak a vége könnyen egy harmadik világháború lehet, aminek a vége pedig egy atomháború, ami az emberiség végét jelentheti. Ezért vagyunk békepártiak” – jelentette ki a miniszterelnök-helyettes.

Hozzá csatlakozva Kelemen Hunor is kijelentette, úgy gondolja, hogy Románia és az erdélyi magyarok szempontjából is ebben a kérdésben

Semjén arra is kitért, hogy Amerikának hatalmas szerepe lehet az orosz–ukrán háború további alakulásában. Kijelentette, a tűzszünethez az kell, hogy Donald Trump legyen az Egyesült Államok elnöke.

Ehhez csatlakozva Kelemen Hunor elmondta, valóban a béke lenne jó, ő viszont egy elhúzódó konfliktust lát maga előtt inkább. Hozzátette, úgy látja ő is, hogy nehéz idők előtt áll Európa, amely bátor és határozott vezetőket kíván, ilyenekből pedig ma még nincs elég az Európai Unióban, de bízik benne, hogy ez meg fog változni.

„A polgárok ezt ki fogják kényszeríteni a nagy államokból is, a kisebb államokból is, mert a polgárok sokszor sokkal reálisabban és gyakorlatiasabban érzik a veszélyt, a problémákat, és a megoldásaik is sokkal gyakorlatiasabbak, mint az elitnek, amely időnként úgy gondolja, hogy ő mindent jobban tud, neki ne mondja meg a nép, hogy mit kell tenni. Én pedig azt gondolom, hogy éles helyzetben éppen fordítva áll a dolog, meg kell hallgatni, hogy mi az elvárás, a döntéseket ehhez kell igazítani és nem fordítva” – jelentette ki.

Szóba került az Európai Unió több problémája is

Semjén Zsolt az amerikai irányítás mellett az Európai Unió másik nagy problémájának azt tartja, hogy