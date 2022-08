Van is, ajánlják is, most mégsem tolonganak a jódtablettákért

A CNCAN közleménye kitér arra is, hogy a bizottság a Vészhelyzeti Operatív Központon keresztül folyamatosan figyelemmel kíséri a radiológiai mérések helyzetének alakulását, illetve azt is megemlítik, hogy Romániában a sugárzás szintjét folyamatosan, napi 24 órában ellenőrzi az Országos Környezetvédelmi Ügynökség (ANPM) részét képező, a környezet radioaktivitását figyelő országos hálózat (RNSRM).

Hétfőn délután a Nukleáris Tevékenységeket Ellenőrző Országos Bizottság (CNCAN) is kiadott egy közleményt, amelyben rámutatnak: a radioaktív sugárzást ellenőrző rendszer normálisan működik Ukrajnában, és nem jelez határérték-túllépést, továbbá a Romániában végzett mérések is megerősítik ezt.

A Hargita megyében praktizáló háziorvosok már korábban megkapták átiratban a megyei egészségügyi szakhatóságtól a jódtablettákkal kapcsolatos tudnivalókat, a napokban az egészségbiztosítási pénztártól is kapnak egy erre vonatkozó átiratot, azok pedig, akik jogosultak a jódtablettára, a háziorvosuktól kapnak meg minden szükséges tudnivalót – tájékoztatta lapunkat Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Népegészségügyi Igazgatóság vezetője. Ajánlott kiváltani a jódtablettát, mondta, remélve, hogy nem lesz szükség a használatára, ugyanakkor ő is felhívta a figyelmet arra, hogy

nem kell hűtőszekrénybe tenni, a kamra vagy egy gyógyszeres doboz is alkalmas erre, és fontos az is, hogy gyerekektől elzárt helyre kerüljön.

Az egészségügyi minisztérium hétfői pontosításában azt is közölték, hogy a jódtablettákat az arra jogosultak a háziorvosuk által kiállított recept alapján kaphatják meg a patikákban, országszerte összesen 2500 gyógyszertárban. A szaktárca honlapján közzétették a patikák listáját és a szükséges tudnivalókat is. A lista alapján

Maros megyében sincs tömeg a rendelőkben



A Maros Megyei Háziorvosok Egyesületének elnöke, Iulia Băilă nyílt levélben fordult Maros megye lakóihoz arra kérve őket, hogy tartsanak szem előtt néhány szempontot, mielőtt „megrohanják a háziorvosi rendelőket a jódtablettareceptekért”. Az illetékes szerint a recepteket nem tudják online elküldeni, személyesen be kell jönni értük. Mint kiemelte, a legjobb, ha a 40 évnél fiatalabbak, akiknek javasolt a jódtabletta, időpontot kérnek a háziorvosuktól, és nem jelennek meg előzetes értesítés nélkül a rendelő előtt. Mivel néha akadozik a receptek kibocsátáskor használt országos rendszer, ráadásul a napi munkájukat is el kell végezniük az orvosoknak, ezért lehetséges, hogy az érdekelteknek hosszasan kell várakozniuk a rendelők előtt. Iulia Băilă azt is elmondta, hétfőn és kedden délelőtt a kollégák visszajelzései alapján szinte senki nem érdeklődött a jódtablettareceptek iránt, nála is mindössze egyetlen személy kért időpontot. De arra számítanak, hogy az elkövetkező napokban, különösen a hónap vége felé, amikor lejárnak a szabadságolások, ezen receptek kiállítása miatt az átlagosnál zsúfoltabbak lesznek a várótermek, és így leterheltebbek a háziorvosok.