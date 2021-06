Segítségre van szüksége egy gyergyószentmiklósi nőnek, adományozókat várnak

Filmszereda: „hazatért” a Csíkszeredában és a Gyimesekben forgatott Mostmár jöhetsz Jézuska

Az időnként eleredő eső ellenére is szép számú közönség előtt vette kezdetét szerda délután az 5. Filmszereda Székelyföldi Mozgókép Fesztivál Csíkszeredában. Előbb a Csíki Kamarazenekar koncertje nyitotta meg hivatalosan is az rendezvényt, majd az első filmvetítést követően közönségtalálkozót is tartottak.