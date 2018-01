Segítségre van szüksége a magyar oktatás úttörőjének

Segítségre van szüksége egy csángó tanítónak, Szarka Felíciának és családjának, akik tűzvész következtében veszítették el otthonukat még tavaly októberben. Az egykori házuk egyben a magyar gyerekek oktatásának „meleg fészke is volt”. A pedagógus közel két évtizede járul hozzá a magyar identitástudat megőrzéséhez egy olyan helyen, ahol többen is nehezményezik ezt, a magyar nyelvet pedig jórészt már csak a felnőttek beszélik.

Elkél a segítség. Szarka Felíciának október 4-én kapott lángra a külsőrekecsini lakása • Fotó: Kovácsné Németh Edit

Szarka Felíciának október 4-én kapott lángra a Bákó megyei Külsőrekecsinben a lakása,

a tűzben felrobbant gázpalack lakhatatlanná tette a házat.

Megtudtuk, az októberi tűzesetet követően több alapítvány is szervezett gyűjtést neki és családjának, Erdélyből és Magyarországról is kaptak támogatásokat.

Azokból az összegekből be tudtunk költözni egy ideiglenes lakhelyre, szerencsére, még a tél beállta előtt. Kialakítottunk egy kisebb fürdőszobát és egy kisebb konyhát is, s még egy szobánk is maradt. A leégett házzal még rengeteg munka van, elsősorban le kell bontani a falait, az újjáépítése akár több évig is eltarthat, attól függően, hogy lesz-e rá pénz

– fejtette ki keddi megkeresésünkre a tanító.