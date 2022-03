Saláta a nagyböjtre – gyorsan elkészíthető, könnyen szállítható

A nagyböjti étkezési szabályok betartóinak, ugyanakkor az edzéstervet követők és az egészségügyi gondokkal küszködők számra is ideális étel állt össze a szemünk előtt a Főnix Konyhában. Karácsony József séf egy könnyen elkészíthető és egyszerűen szállítható tonhalsalátával lepett meg. Azt is elárulta, hogy miként készíthetünk halkonzervet otthonunkban.

Gyors és egészséges tonhalsaláta. Többféle olajat és ecetet használjunk ízesítésként • Fotó: Erdély Bálint Előd

Egy egyszerű saláta is lehet ínycsiklandó, ha megfelelően tálaljuk és jól fűszerezünk. Higgyék el, még a nehéz, laktató ételek kedvelőit is meglephetjük

Ha valamilyen salátát készítünk, akkor több dologra is oda kell figyelni a jó eredményért – magyarázta a séf. Elsősorban arra gondolt, hogy friss zöldségeket válasszunk, ugyanakkor legalább ennyire lényeges az ízesítés. Utóbbihoz nem árt, ha a fűszerek mellett különböző ízesített olajokat is használunk.

Egy hete kezdődött el a nagyböjti időszak, ezért is döntött úgy Karácsony József, a Főnix Konyha séfje, hogy a negyvennapos időszakhoz kapcsolódó vallási megkötések szerint állítja össze aktuális receptjét. Ebben természetesen csak olyan, könnyen beszerezhető hozzávalók szerepelnek, amelyeket bátran lehet fogyasztani: zöldségekről, tojásról és halról van szó. Egyszerűen összeállítható és könnyen szállítható tonhalas salátáját egyébként azoknak is ajánlja, akik edzéstervük, esetleg egészségügyi problémáik miatt pontos időben kell étkezzenek.

– tette hozzá Karácsony. Persze ez esetben vigyázzunk, hogy ne maradjon szálka a húsban. Utolsó lépésként még adagolt a már említett ízesítőkből, ugyanakkor díszítésként használt némi retekcsírát és citromszeleteket, majd lehetett is fogyasztani a salátát, amelynek csomagolása is egyszerű, ha zárható födelű műanyag edényeket használunk.

Készítsünk halkonzervet

„Kissé időigényes, de mi magunk is készíthetünk halkonzervet otthonunkban” – közölte Karácsony József. Mint mondta, alapanyagként tanácsos nagyobb ragadozóhalat választani, hiszen azokban kevesebb a szálka, így jobb eredményt érhetünk el. Erre megfelelő lehet például a lazac vagy a tonhal.

A halakat kilenc-tizenkét órán át kell főzni sós, borsos, babérleveles, vegetás – esetleg más általunk kedvelt fűszeres – vízben, amíg az esetleges szálkák annyira meglágyulnak, hogy el is fogyaszthatjuk azokat.

Persze a nagyobb csontokat ez esetben is távolítsuk el. Ha helyben is fogható szálkásabb halat választunk alapanyagként – például dévérkeszeget –, akkor azt főzés után le kell darálni, hogy fogyasztható legyen. Az így kapott halat mindkét esetben érdemes olajjal leönteni, hiszen így két napig eláll a hűtőben. Amennyiben hosszabb ideig szeretnénk tárolni, mindenképp be kell dunsztolni és tartósító anyagokat is használnunk kell.

Persze jobb annyi halat készíteni, amit el is tudunk fogyasztani három-hat órán belül

– jegyezte meg a szakember.