Rovarcsípések: a kellemetlen viszketés mellett súlyos betegségeket is elkaphatunk

A nyár és a meleg időjárás beálltával egyre több időt töltünk a szabadban, nem árt azonban odafigyelni, hiszen a leégés mellett a rovarcsípések is számos veszélyt hordoznak. Egyes rovarok súlyos betegségeket terjeszthetnek, ilyen például a kullancs és a szúnyog, a méh- vagy darázscsípés pedig akár életveszélyes is lehet.

„Ha olyan helyre megyünk kirándulni, ahol feltételezhetően lehetnek kullancsok, úgy kell felöltözni, hogy minél kevesebb legyen a szabad, csupasz bőrfelület. Hosszú nadrágot érdemes viselni magas szárú cipővel, illetve hosszú ujjú blúzzal, és amikor hazaérünk, alaposan ellenőrizni kell a bőrfelületet, hogy ne legyen kullancs benne. Emellett a háziállatokat is át kell vizsgálni egy-egy séta után, hiszen egyrészt rájuk is veszélyesek a kullancsok, másrészt pedig át is mászhatnak a bogarak az állatról a család többi tagjára” – sorolta a szakember, majd hozzátette, hogy a rovarok elleni védekezéshez kifejlesztettek bizonyos gyógyszertárakban megvásárolható sprayeket, kenőcsöket, amelyek szintén segíthetnek a megelőzésben. Ezek nemcsak a kullancsok ellen hatásosak, hanem számos egyéb bogár ellen, ide tartoznak például a szúnyogok is, amelyek csípése szintén számos kellemetlenséget okozhat.