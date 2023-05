Román vagy inkább székely volt Hunyadi János?

Hunyadi János származása a mai napig nem tisztázott egyértelműen. Remélhetőleg a Hunyadi-filmből is szembeköszön velünk, hogy bármilyen géneket is hordozott magában, Hunyadi János magyarként élt, harcolt, és magyarként halt meg. Nemcsak a koronázási esküjét mondta magyarul (bár latinul volt szokás akkoriban), hanem halálos ágyán is magyarul búcsúzott.

Kocsis Károly 2023. május 07., 21:292023. május 07., 21:29

A cannes-i MIPTV vásáron és konferencián szűk körben, exkluzív vacsora keretében jó két héttel ezelőtt vetítették le a Bán Mór bestselleréből készült, tavaly július óta forgatott, Rise of the Raven (A holló felemelkedése) címen futó Hunyadi-tévéfilm előzetesét, amely az oszmánokat – többek között – 1456-ban Nándorfehérvárnál is legyőző Hunyadi János történetét meséli el. Azt már tudjuk, hogy a 10,5 milliárd forintos költséggel készülő, tíz részből álló, jövő év őszére elkészülő sorozatban lesz orális szex, ruhán keresztül, de kérdés, mennyi teret szán a törökverő hős eredetének tisztázására.

Szinte biztosra vehetjük, hogy e tekintetben a „székely vonal” nem kerül még csak megemlítésre sem, pedig ez az elmélet régebb is több kutatót foglalkoztatott, és ma is van, aki mellette kardoskodik.

A nagy kérdés Hunyadi János származása a mai napig nem tisztázott egyértelműen. Abban nagyjából egyetértenek a történészek, hogy egy havasalföldi (szörénységi?) eredetű kenéz, bizonyos Vojk vagy Vajk fia, csakhogy már Heltai Gáspár krónikájában az a változat szerepel, miszerint – törvénytelen – apja Zsigmond magyar király (és később német császár is) lenne. Ezt támasztja alá az a felvetés, hogy

talán volt egy János nevű, úgyszintén nagy törökverő hírében álló öccse, aki bátyjával együtt 1439-től haláláig viselte a szörényi bán címet, 1440-ben vagy 1441-ben esett el csatában.

Gyulafehérváron temették el, de földi maradéka nincs ott a Hunyadiak székesegyházi síremlékében (bár neve szerepel rajta). Miért lett volna egy családnak két János nevű fia? Hunyadi János törvénytelen származásáról egyébként hivatalosan is szó esett 1490. június 7-én, az országgyűlésen!

Hunyadi János édesapja, Vajk a Kárpátokon túli Havasalföldön látta meg a napvilágot, majd családjával áttelepedett Erdélybe. Egy 1409-es oklevél bizonyítja, hogy katonai szolgálataiért kapta meg Hunyad birtokát örök tulajdonul. Ahogyan a család számos tagját megemlítik az oklevélben, úgy Vajk apját, Serbét is, valamint Vajk fiát is, a mindössze néhány esztendős Jánost.



A román történetírás természetesen biztos a havasalföldi Hunyadiak román eredetében, és nem kívánnak azzal foglalkozni, hogy a Vajk név nem éppen román hangzású, és azzal sem, hogy nem sokkal korábban nemhogy Erdélyben, de még Havasalföldön sem éltek oláhok. A XIV–XV. századi havasalföldi nemesség tagjai döntően az ott maradt kunokból, besenyőkből, úzokból és tatárokból kerültek ki. Vajk ez alapján sokkal inkább volt egy kun kenéz fia, mint egy oláh bojáré. Sőt, az sem kizárható, hogy rokonságban álltak a havasalföldi uralkodói családdal, a Basarab dinasztiával.



Hunyadi János anyai származása úgyszintén bizonytalan. A köztudatban a Szörényi bánság területéről származó Morzsinai Erzsébet él, ám az írott források szerint a Morzsinai család itt csak a XVI. században jelent meg. Mint láthatjuk, rengeteg a kérdőjel a Hunyadiak származását illetően, de apai ágon a kun származás tűnik a legvalószínűbbnek. Kíváncsian várjuk, mit támasztanak alá az új kutatási eredmények.



Marle Tamás: Dinasztiák nyomában (Szabad Föld, 2022. máj. 11.)

A háttérhatalom embere? A havasalföldi származás mellett kitartók időnként azzal a gondolattal is eljátszadoznak, hogy akkor inkább kun vagy tatár vér csörgedezhetett az ereiben, de ugyanakkor a szerbek is magukénak érzik a Hunyadiakat, olyannyira, hogy a mi Jánosunkat – Jankó Szibinyáni vagy Szebeni Jankó néven – Lazarevics István szerb uralkodó és egy szebeni magyar lány törvénytelen fiaként szerepeltetik egyik mondakörükben. Mások a bolgár Aszen uralkodócsalád címerében és a Hunyadi-címerben egyaránt fellelhető oroszlán közötti hasonlóságra figyeltek fel – ez lenne a bolgár szál, miközben Mátyás király humanista történetírói az ősi római Corvinusoktól, s rajtuk keresztül egyenesen Jupiter főistentől való származás gondolatát népszerűsítették.

És akkor még nem is beszéltünk a „török” verzióról, holott maga Hunyadi kétszer is a szultán vérrokonának nevezi magát egy II. Mohamedhez írt levelében.

Más feltételezések szerint az anyja Nagy Lajos király özvegye, Erzsébet anyakirályné lenne, Kotromanics István bosnyák király lánya, apja pedig egy bizonyos Giovanni Scaligieri nevű olasz udvaronc, később Erzsébet kisebbik lányának, Hedvig lengyel királynénak nevelője és titkára. „Miután a balkáni fejedelmek kénytelenek voltak el-elküldeni lányaikat a szultán háremébe, a Kotromanicsok közvetlenül is, de a szerb fejedelmi családdal való rokonság révén is beleelegyíthették vérüket a török császári dinasztiáéba” – írta Szőcs István a Szabadság 1996. jan. 24-i számában.

Köpeczi Sebestyén József 1927-ben készített rajza a sisakdíszes Hunyadi-családcímerről. Forrás: Diószegi György Antal: Ars Sacra: a történelem evangéliuma – avagy a magyar Hunyadi-uralkodóház székely eredete a XV. századi templomaink címerábrázolásainak tükrében (Aracs, 2022. augusztus)

Ugyanő a lengyel eredetet célzó teóriára is felhívta a figyelmet, mondván, „a lengyeleknél is van Corvin nevű család, és más lengyel és észak-magyarországi nemesi családoknak is volt hollós-gyűrűs címerük”. És ha már a címernél tartunk: „a holló, csőrében aranykarikával, koronggal vagy gyűrűvel, a pénzkölcsönzők, azaz a bankárok jelvénye volt”, azaz

nem zárható ki, hogy Hunyadi János apja, nagyapja pénzfelhajtással foglalkozott, a család pedig úgy kerülhetett az ország élére, ahogyan manapság is a pénzügyi háttérhatalom képes lecserélni a neki nem tetsző államfőket.

„A Corvinok ősi európaiak” A különféle elméletek leülepedni látszó állóvizét a Magyarságkutató Intézet legutóbbi archeogenetikai vizsgálatai kavarták fel. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának akkori vezetője, Kásler Miklós által 2019-ben gründolt és jelenleg irányított kutatóműhely szakembereinek 2021 januárjában sikerült mintát venniük horvátországi Lepoglava pálos kolostora templomának szentélyében eltemetett Corvin János és Corvin Kristóf, azaz Hunyadi János unokája és dédunokája csontjaiból.

Az ezt követő genetikai elemzés, összehasonlítás eredményét tavaly novemberben hozták nyilvánosságra. Eszerint „a Corvinok ősi európai genomösszetételűek”, és a Kárpát-medencéből eredeztethető mintákkal mutatják a legmagasabb genetikai hasonlóságot.

Az egyik ilyen minta avar-kori (Kr. u. 650–675), a másik Árpádék bejövetele idejéből származik (895–950). Hirdetés A már csak román tankönyvekben fellelhető és a világ civilizált részén mindenütt mosolyt fakasztó dákoromán kontinuitás elméletének hívei erre akár fel is kaphatnák a fejüket, mondván, ha már a románság Erdélyben alakult ki, akkor Hunyadi János könnyen lehet a génjeik hordozója! Csakhogy valójában a románok még a Dunától északra, tehát a későbbi Havasalföld területén is csak a 12. század elején jelennek meg, másrészt Kásler Miklós idén március 9-én a Pesti Srácok TV-ben egyértelműen leszögezte:

a Hunyadiakra jellemző DNS-szakaszok sem a románoknál, sem a szerbeknél nem mutathatók ki, sokkal inkább a magyarok 895-ös bejövetelét megelőzően a Kárpát-medencében élő népeknél.

Nos, régi krónikáink egyöntetű tájékoztatása szerint a székelyek, mint Attila király népe itt, a Kárpát-medencében várták Árpád népét, ahol vele szövetségre léptek. Ebből még merész húzás lenne egyből Hunyadi székely eredetére következtetni, de más jelek, források is utalhatnak erre.

A brassói Fekete-templomban látható nyitott koronás országcímer (Köpeczi Sebestyén József rajza). Forrás: Diószegi György Antal: Ars Sacra: a történelem evangéliuma – avagy a magyar Hunyadi-uralkodóház székely eredete a XV. századi templomaink címerábrázolásainak tükrében (Aracs, 2022. augusztus)

Aranka György meggyőződése Az utóbbi kétszáz évben Hunyadi János lehetséges székely származását többen is feszegették, elég most zágoni Aranka György (1737–1817), Kazinczy Ferenc (1759–1831) vagy Ponori Thewrewk József (1793–1870) nevét említeni. Azért ezt a hármat, mert a kérdésben tanúsított álláspontjukat egyszerre közli az utóbbi által szerkesztett és jegyzetekkel ellátott, 1825-ben Pozsonyban megjelent, Három értekezés Hunyadi Székely János magyarországi kormányzó, erdélyi és havasalföldi vajda, tóthországi, temesi, szörényi bán, besztercei örökös gróf és nándor-fejérvári kapitány törvényes ágyból lett születésének bebizonyítására című kiadvány. Ez ma már a világhálón is fellelhető, lapozható. Helyszűke miatt nem bocsátkozunk érveik és aggályaik elemzésébe, csupán a bölcseleti és jogtudományokban, nyelvművelésben jeleskedő, Marosvásárhelyen tudományos társaságot alapító Aranka Györgytől idézünk pár, eredetileg 1811-ben megjelent mondatot:

Hunyadi János eredetére nézve székely volt. Székelynek is hivatott… Meglehet… eleje azok közül a székelyek közül való volt, akiket Arad vezérsége alatt István király Hunyad vármegyébe szállított volt, az Oláhország felől való határok őrzésére...

Meglehet… elei azok közül a megszállott székelyek közül valók voltának, kik az erdős helyeket a vajdák engedelmekkel kiirtván s jövevény oláhokkal mint kenézek a hátszegi és dévai várak segítségére megtelepítvén, s azután a királyoktól a szent korona igazságával magoknak megnyervén, nagy birodalmú urak lettenek.”

Mátyás király zárt koronás államcímere a budavári Nagyboldogasszony-templomban. Forrás: Diószegi György Antal: Ars Sacra: a történelem evangéliuma – avagy a magyar Hunyadi-uralkodóház székely eredete a XV. századi templomaink címerábrázolásainak tükrében (Aracs, 2022. augusztus)

Ehhez csak annyit fűzünk hozzá, hogy a jelenleg „hivatalosnak” tekinthető álláspont szerint a székelyek egy része éppen a jelzett területről, Dél-Erdélyből települt mai lakóhelyére, és havasalföldi jelenlétük, térhódításuk is bizonyítható – elég csak az 1829-ig fennálló Săcuieni (Secuieni, Saac) megyére vagy Hosszúmező (Câmpulung) 1300 körül készített pecsétjének székely jelképeire (Nap és Hold) gondolni.

Azon is érdemes eltöprengeni, hogy a Maros völgyében vívott 1442-es csatája után – Marosszentimre mellett – Hunyadi miért éppen a székelység szívében, Csíksomlyón építtetett templomot győzelme megpecsételésül.

Mai követők Ráadásul a székely eredet elméletének ma is vannak hívei, mint például Diószegi György Antal művelődéstörténész, aki többek között Vajdahunyad várkápolnájának sisakdíszes Hunyadi-címerén, valamint Mátyás királynak a brassói Fekete-templomban látható nyitott koronás országcímerén fellelhető székely motívumokat is egyfajta bizonyítéknak véli e tekintetben, de a budavári Nagyboldogasszony-templom Mátyás király által 1470-ben készíttetett zárt koronás államcímerét is ide sorolja. Mindazonáltal jelen eszmefuttatással nem célunk lándzsát törni mellette, csupán felhívni a figyelmet arra, hogy ilyen elgondolás is létezett, létezik, és ezt a Magyarságkutató Intézet legújabb kutatásainak eredményei egyáltalán nem cáfolják.