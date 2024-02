Román napilap díjazott magyar sepsiszentgyörgyieket

Tavalyi tevékenysége alapján több sepsiszentgyörgyi magyar személyiséget és civil szervezetet díjazásra javasoltak, végül pedig a közönségszavazatok alapján díjaztak is a Kovászna megyei román napilap, az Observatorul de Covasna csütörtöki gálaestjén. A tizenegy kategóriából hétben magyar vehette át a Szuperlatívuszok gáláján a Legeknek járó díjat.

Idén mintegy 15 ezer szavazatot gyűjtöttek be a jelöltek, kétszer annyit mint tavaly – igaz, a jelöltek maguk is kampányoltak a közösségi oldalakon. Ennek alapján végül

„Az év legkellemesebb mozzanata számomra ez a gála, mert ilyenkor jövünk rá, hogy mennyire színes az az olvasótábor, amelynek írunk, hiszen a közönség soraiban is a román és magyar közigazgatásból, sportéletből, civil szférából és művészeti életből származó emberek vannak jelen, akik nélkül a városban semmi nem történne” – mondta bevezetésképpen a lap fiatal tulajdonosa.

Az év embere Kovászna megyében pedig Molnár Enikő moderntánc-oktató lett, akinek csapata a nemzetközi World of Dance versenyen kvalifikálta magát a Los Angelesi táncvilágbajnokságra.

Nem magyar érdekeltségű, a korábban Az év baklövése , most pedig az „Upsz! Aki nem dolgozik, nem hibázik” megfogalmazással körülírt kategória győztese: önmagával is versenyben a Kovászna megyei rendőrség kapta itt a díjjal együtt a figyelmeztetést, hogy

ugyanis azért jelölték kétszer is a román kollégák, mert csak nagyon későn nyilatkoztak, amikor arra kellett volna felelniük, hogy a drogteszteknek miért olyan nagy hányada (40 százaléka) fals pozitív, illetve a Lehel-ügyben (amelyről a Székelyhon is több ízben írt) is csak sok noszogatásra közölték a nyilvánossággal, hogy a vétkes sofőr rendőr.

Az év mentora címet Doina Pătrunjel bodzavidéki román tanárnő érdemelte ki.

Különdíjakat is kiosztottak



Végül a kategóriagyőzteseknek járó díjak mellett hat különdíjat is kiosztottak, többek között a Lábbusz-program felelősének, Buslig Kincső helyi tanácsosnak; az egészséges életmód népszerűsítéséért a Fitness Tribe egyesületnek, valamint Tóth-Birtan Csaba sepsiszentgyörgyi alpolgármesternek és a megyei kórháznak, illetve András-Nagy Róbert kórházmenedzsernek, utóbbi kettőnek a sajtóval szembeni nyitottságért és a jó kommunikációért.

A díjazás végén egy kolumbiai ütőhangszeres együttes, a Bongo Percussion, illetve annak románul is beszélő vezetője bírta rá a résztvevőket egy fergeteges, jó hangulatú dobolásra az általuk kiosztott hangszereken.