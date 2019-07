Rómaiak, szírek és székelyek Mikházán

Archív • Fotó: Gálna Zoltán

Elmondták, míg tavaly kevesebb pénz jutott a fesztiváljelleg megvalósítására, és inkább a régészetre összpontosítottak, annak módszereit, eszközeit, illetve a feltárásokat mutatták be, az idén visszatérnek a korábbi sajátosságokhoz: római hagyományokat ápoló csapatokat fogadnak, illetve az egykori Római Birodalom keleti jellegét ismertetik.

Új programokkal szervezik meg augusztus 3-án a 7. Római fesztivált – számolt be Soós Zoltán, a Maros megyei múzeum igazgatója és Pánczél Szilamér régész, a Római limes projekt vezetője.

A Római Birodalom nyugattól keletig terjedt, ennek egyik hozománya volt a kultúrák találkozása, azoknak egymásra gyakorolt hatása. Az augusztus 3-ai egész napos eseményen

a keleti kultúra birodalomra gyakorolt hatását mutatják be a résztvevőknek.

Ez Mikházán – az ásatások révén felszínre került leletek szerint – főleg a harci eszközökben mutatkozik meg.

Olyan dárdákat, íjakat használtak a Nyárádmentén állomásozó római katonák, amelyek Szíriából származtak erre a vidékre.

De egyiptomi, kappadóciai sajátosságokról is szó lesz.

A római kor hétköznapjai, harcászati sajátosságai mellett ez alkalommal is lesz reneszánsz udvar. A Ferences kolostor kertjében és a templomban gazdag program várja a látogatókat. A Teleki Téka jóvoltából a ferencesektől származó, a Tékában őrzött régi könyvekből is látható lesz néhány darab. A régészeti ásatások során felszínre került tárgyakból szintén nyílik egy ideiglenes, egynapos kiállítás. A gyerekeket kézműves-tevékenységek várják, illetve a különböző római műhelyekbe nyerhetnek betekintést a jelenlevők: megtudhatják, hogyan öltözködtek, milyen frizurákat viseltek, hogyan és miből készítették az illatszereiket, miket főztek, milyen fűszerekkel ízesítették ételeiket a rómaiak. Sőt, a májusban, a Múzeumok éjszakáján római receptek alapján eltett savanyúságot és kompótot is megkóstolhatják.