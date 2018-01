Robotot építenek Csíkszeredában

Nem kis fába vágták fejszéjüket a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium tizedik és tizenegyedik osztályos tanulói, akik RoboCorp csapatnéven részt vesznek First Tech Challenge országos robotépítő-versenyen. Márciusig van idejük, hogy elkészítsék és tökéletesítsék az általuk megtervezett robotot.

Készülőben a robot, illetve a tesztpálya • Fotó: Gecse Noémi

A robotépítő verseny témája a kincskeresés, kincsmentés. A csapatoknak a szervezők által biztosított alkatrészekből (amely értéke mintegy ötezer dollár, azaz megközelítőleg húszezer lej) kell felépíteniük és beprogramozniuk egy olyan robotot, amely egy tesztpályán végrehajtja a neki adott utasításokat. Például végighaladni egy adott szakaszon, tárgyakat felemelni és szállítani, majd elhelyezni azokat a kijelölt pontokon. Emellett még

arra is be kell programozni a robotot, hogy a tárgyak színét is felismerje.