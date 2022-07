Ritkábban jön az ételfutár

Hol hangsúlyosabb, hol kisebb mértékben, de szinte mindenhol csökkent az elmúlt időszakban az ételrendelések száma Hargita megyében. Az általunk megkérdezett illetékesek szerint a visszaesésnek két fő oka van: a drágítások okozta pénzhiány és a nyári szabadságolások. Az ágazat számára az ősz hozhat majd még nagyobb változásokat.

Noha tavasszal még arról számoltunk be, hogy jelentősen megnőtt az ételkiszállítás népszerűsége Romániában és Hargita megyében egyaránt, mostanra

a számos területen tapasztalt drágulások és a háztartásokat terhelő különböző kiadások hatására visszaesés figyelhető meg a rendelések számában.

Egy csíkszeredai olvasónk például arról számolt be lapunknak, hogy pár éve még többször is előfordult, hogy egy nap kétszer is rendelt: délben napi menüt, este vacsorát, a drágulások miatt viszont az utóbbi időben az ételrendelésen is spórol.

Megértem a vendéglátósokat, akik kénytelenek emelni az áraikon, emellett a futároknak is szükségük van a bevételre, viszont amiatt, hogy minden megdrágult, én is próbálok észszerűbben vásárolni, és otthon elkészíteni az ebédet vagy a vacsorát, igaz, az is többe kerül, mint korábban.

Napi menüt továbbra is rendelek heti rendszerességgel, viszont jobban odafigyelek a költekezésre, és inkább akkor rendelek, amikor nincs időm ebédet készíteni. Egyébként hasznos dolognak tartom a kajarendelő alkalmazások elterjedését és az általuk elérhető éttermek széles menüválasztékát, viszont

mivel ugyanannyi pénzből kell gazdálkodnom, mint a drágulások előtt, megnézem, hogy mikor mire költök

– hangsúlyozta.

Fotó: Pinti Attila

Mi lehet az oka? Nagy Lajos, a Hamm ételrendelő alkalmazást működtető vállalat ügyvezetője megkeresésünkre arról számolt be, hogy

nyáron egyébként is jellemző egy bizonyos fokú visszaesés, ehhez viszont idén még hozzáadódik a drágulások okozta vásárlói megfontoltság is.

Ettől eltekintve összességében nem tapasztaltak jelentős csökkenést a rendelések számában, csak mintegy 5-10 százalékosat. Az is tény ugyanakkor, hogy nagyon sok vendéglátóegység partnerük, és a számuk folyamatosan bővül, így kiegyenlítik egymást, de éttermekre lebontva vannak csökkenések. „Azt látjuk, hogy a drágulás mellett a nyári időszak és a szabadságolások is befolyásolják a piacot.

Sok minden múlik azon, hogy merre alakul őszig a világgazdaság, mert jellemzően akkor szokott fellendülni a rendelések száma, és ha stabilizálódnának vagy esetleg csökkennének az árak, akkor fellendülne a vendéglátóipar, ha azonban folytatódnak a drágulások, kiszámíthatatlan, hogy meddig tudják megfizetni a vásárlók

– emelte ki Nagy. Erőss Imre, a Deligo ételrendelő alkalmazás ötletgazdájának és társtulajdonosának tapasztalatai szerint

méginkább visszaesett a rendelések száma.

Mint kifejtette, ennek több oka is lehet, a drágulások és a pénzhiány mellett a szabadságolások is közrejátszanak, de a tavalyhoz képest 10-20 százalékos csökkenést tapasztalnak. Ehhez továbbá az is hozzájárulhat véleménye szerint, hogy

tavaly a járványhelyzet miatt inkább otthon maradtak az emberek és haza rendeltek, illetve az időjárás is befolyásolja a kérdést: napos, meleg időben szívesebben ülnek ki a vendégek a teraszokra, esőzéskor viszont inkább rendelnek.

Fotó: Pinti Attila

Éttermi tapasztalatok Karácsony József, a székelyudvarhelyi Barbara Party Bistro tulajdonosa még hangsúlyosabb, legkevesebb 25 százalékos visszaesésről számolt be megkeresésünkre. Elmondása szerint

a 10-12 százalékos áremelésüket követően ugyanannyi bevételük van, mint előtte, ami azt jelenti, hogy kevesebb a rendelés.

„Ez leginkább a drágulásoknak tudható be, az emberek már másra fordítják a pénzt és kevesebbet rendelnek haza, illetve csak arra költenek, amire igazán szükséges. Emellett kisebb mértékben a nyári szabadságok, utazások is befolyásolják a kérdést.

A csökkenés már május óta megfigyelhető, mostanra azonban nagyon visszaesett a rendelések száma, ha korábban százan kérték haza a menüt, lassan már csak ötvenen fogják, és ha folytatódik a drágulási hullám, még rosszabb lesz a helyzet.

Amit eddig 14 munkatárssal valósítottunk meg, lassan tízzel is meg tudnánk, de egyelőre próbáljuk megtartani az alkalmazottakat. Ha nem lesz kedvező változás, kénytelenek leszünk csökkenteni a személyzetet ahhoz, hogy a bért, az adót és a fizetéseket ki tudjuk gazdálkodni” – húzta alá Karácsony. Hozzátette:

hiába törekednek az éttermek a minőségi és a jó menük összeállítására, ha a vásárlók nem tudják megfizetni.

Már most látszik a fogyasztói szokások átalakulása, sokan menük helyett már csak egy levest vagy egy második fogást kérnek. Forró István, a csíkszeredai Dabo Döner és a Chicken’s gyorséttermek üzletvezetőjének tapasztalatai szerint előbbi étteremben érezhető a visszaesés, az utóbbiban viszont nem. Mint rámutatott, a Dabo Döner egy országos jelenléttel rendelkező étteremlánc, és az a jellemző, hogy ha országosan csökken a rendelések száma, az Csíkszeredában is érezhető, és ez fordítva is igaz. Az étteremlánc álláspontja szerint jelenleg az befolyásolja leginkább a rendelések számát, hogy

az elmúlt években nagyon sok esküvő, keresztelő és egyéb családi esemény elmaradt, amelyeket mind idén tartanak meg, emiatt a lakosság jelentős, akár több ezer lejes kiadásokkal kell számoljon, ami miatt jobban be kell ossza a pénzét, és így kevesebbet rendel.