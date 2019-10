Rezi – tiltakoznak a leendő orvosok

#Rezi – ez lett a jelszava annak a japán sztrájknak, amelyet a romániai orvostanhallgatók hirdettek meg a rezidensvizsga időpontjával és metodológiájával kapcsolatos bizonytalanság, illetve a meghirdetett helyek kis száma miatt. Tiltakozásra biztatja a rezidenseket és orvostanhallgatókat az Erdélyi Rezidens Orvosok Szövetsége is.

#Rezi – ez lett a jelszava annak a japán sztrájknak, amelyet a romániai orvostanhallgatók hirdettek meg • Fotó: Facebook/ Erdélyi Rezidens Orvosok Szövetsége

Pénteken hirdették meg a Romániai Orvosi, Gyógyszerészeti és Fogorvosi Diákszervezetek Ernyőszervezeteinek japán sztrájkját, és tüntetéseket is kilátásba helyeztek a rezidensvizsga körüli bizonytalanságok miatt. Az orvostanhallgatók egyesületeit tömörítő szövetség elnöke, Teodor Cristian Blidaru szerint az érintett intézmények képviselőitől egyelőre csak ígéreteket kaptak a probléma megoldására, ami azonban inkább időhúzásnak bizonyult, miközben a helyzet egyre súlyosbodik.

Nem normális, hogy végzett diákok ezreinek nehezítik meg az életét, olyan végzetteknek, akik Romániában szeretnének karriert építeni, de egy helyben topognak, mivel a számukra meghatározó jelentőségű vizsga politikai huzavona témájává vált

– mondta az Agerpresnek. Mint kifejtette, a rezidensvizsgával több gond is van:

hiányos a bibliográfia, alacsony a meghirdetett helyek száma, de a legnagyobb probléma, hogy nincs egy szaktárca, amely megszervezné az idei vizsgát, ami így máris késik.

HIRDETÉS

A Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség elnöke, Marton László a Székelyhon érdeklődésére elmondta, ők még nem döntöttek azzal kapcsolatban, hogy csatlakoznak-e testületileg a japán sztrájkhoz, de nem zárják ki ennek lehetőségét, ha a vizsga előtt álló orvostanhallgatók igénylik.

Ez a bizonytalanság semmiképp sem jó, sem a vizsga előtt álló volt hallgatóknak, sem a felsőbb éveseknek, hiszen ettől függ a jövőjük

– mondta az MMDSZ-elnök.

A rezidensvizsga mint a kivándorlás egyik oka

A rezidensvizsga előtt álló Ladányi Emmánuel a Székelyhonnak elmondta, már maga a rezidensvizsga léte is egyfajta bizonytalanság a leendő orvosoknak. „Európában majdnem egyedi módon csak Romániában szerveznek rezidensvizsgát, máshol inkább állásinterjú formájában döntik el, hogy felveszik-e az adott orvosjelöltet.

Nálunk azonban nem hajlik az állam arra, hogy kicsit nyitottabb legyen a diákok felé, s hat év egyetem után ne egy újabb vizsga alapján döntse el mindenki, vagy döntsék el helyette, hogy milyen szakmát válasszon

– fogalmazott. A fiatal orvosjelölt elmondta, akár egy többlépcsős rezidensvizsgát, gyakorlati résszel, interjúval összekötve is el tudnának képzelni az érintettek. Rámutatott:

ma már sok orvostanhallgató nem azért hagyja el az országot, mert itt kis fizetéssel kecsegtetik az orvosokat, hanem a rezidensvizsga és az országban uralkodó bizonytalanság miatt választják a kivándorlást.

1020 hellyel kevesebb, mint múlt évben

Ladányi hozzátette, mindezek mellett idén még nagyobb fokú a bizonytalanság a rezidensvizsga miatt, hiszen

az eredetileg november 17-ére kitűzött vizsgát december 8-ára tolták el, arról nem is beszélve, hogy idén 1020 hellyel kevesebbet hirdettek meg, mint tavaly.

„Míg a frissen végzett orvostanhallgatók száma egyre csak duzzad, addig évről évre csökkentik a rezidenshelyeket. Tavaly 5730-at hirdettek meg, idén 4710-et.

A bizonytalanság olyan mértéket öltött, hogy rengetegen futva hagyják el az országot

– fejtette ki. A frissen végzett orvostanhallgató szerint ha a japán sztrájkkal egyebet nem is érnek el, csak annyit, hogy hangot adnak nemtetszésüknek, már az is valami. „Az is cél, hogy ne nézzenek hülyének, ne legyen az, hogy bármit lenyomhatnak a torkunkon, mindent lenyelünk” – hangsúlyozta.

Közben az Erdélyi Rezidens Orvosok Szövetsége is közleményt adott ki, amelyben támogatja a tiltakozó kezdeményezést és japán sztrájkra buzdít minden rezidens orvost és rezidens vizsga előtt álló hallgatót.

„A Romániában uralkodó politikai instabilitás, a kormány bukása és az ezekből eredő bizonytalanság, ami a rezidens vizsga időpontját illeti, dühítő és elfogadhatatlan” – áll a Facebookon közzétett felhívásukban.