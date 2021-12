Részegen, jogosítvány nélkül vezetett, ráadásul a jármű papírjai sem voltak rendben

Egy férfi ittasan vezetett, ráadásul az igazoltatás során emellett kiderült, hogy nem rendelkezik jogosítvánnyal és a gépjármű műszaki vizsgája, valamint a biztosítása is lejárt – derül ki a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság közleményéből.

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Alkohol befolyása alatt álló sofőrt kaptak el Madéfalván az éppen szolgálatukat teljesítő rendőrök csütörtökön délután öt óra körül. A 44 éves helybéli férfi a 12-es jelzésű községi úton haladt, amikor a hatóságiak megállásra intették.

Az ellenőrzés során kiderült, hogy több ponton is szabályt sértett a férfi: nem rendelkezett vezetői engedéllyel, emellett mint kiderült, az autó műszaki vizsgája és biztosítása is érvénytelen volt. A rendőrök ráadásul megállapították azt is, hogy a sofőr „nyilvánvalóan részeg”, azonban ezt nem tudták leellenőrizni, végül a férfit a csíkszeredai kórházba kísérték biológiai mintavételre. Az ügyben ittas és jogosítvány nélküli vezetés miatt indítottak eljárást.